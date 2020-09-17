 В ФРГ хотят реабилитировать дискриминированных гомосексуалов в бундесвере | Новости из Германии о Германии | DW | 17.09.2020

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Германия

В ФРГ хотят реабилитировать дискриминированных гомосексуалов в бундесвере

Анонсированный министром обороны ФРГ законопроект предполагает компенсации военнослужащим-гомосексуалам, пострадавшим от дискриминации. Аннегрет Крамп-Карренбауэр попросила у них прощения.

Служащие бундесвера с автоматами Heckler & Koch G36

Служащие вооруженных сил Германии, пострадавшие от дискриминации из-за своей сексуальной ориентации, будут реабилитированы. Соответствующий законопроект будет представлен в ближайшее время, объявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer) в четверг, 17 сентября. Среди прочего, он предполагает отмену приговоров военных судов в отношении гомосексуалов и выплату компенсаций.

Глава оборонного ведомства назвала "позорной" и "возмутительной" дискриминацию служащих бундесвера в силу сексуальной ориентации. "Я очень сожалею о подобной практике и прошу прощения у тех, кого она коснулась", - заявила Крамп-Карренбауэр на презентации доклада об обращении с гомосексуалами в бундесвере.

Исследование охватывает период с 1955 по 2000 годы. Из него следует, что гомосексуальность не позволяла получить звание офицера, а до 1969 года являлась наказуемой.

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