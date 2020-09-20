Каково быть геем или лесбиянкой в бундесвере?

175-я статья немецкого Уголовного кодекса, предусматривавшая лишение свободы за гомосексуальные связи между взрослым мужчинами даже по взаимному согласию, просуществовала в неизменном виде с 1935 до 1969 года. Потом ее видоизменяли, а окончательно отменили в ФРГ в 1994 году. В бундесвере, однако, до 2000 года в силе оставались приказы - в том числе распоряжение министра обороны - лишавшие геев и лесбиянок перспективы сделать карьеру в армии, создававшие им серьезные проблемы в быту и вынуждавшие вести двойную жизнь.

Этой теме посвящено исследование "Табу и терпимость - отношение бундесвера к гомосексуальности" подполковника Клауса Шторкмана (Klaus Storkmann), охватывающее период с момента создания бундесвера в 1955 году до рубежа веков. Заказ на такую работу дала еще прежняя министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), возглавляющая теперь Еврокомиссию, а представляла исследование вечером в четверг, 17 сентября, ее преемница Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer).

Министр обороны: дискриминация гомосексуалов и лесбиянок - позор

Систематическую дискриминацию гомосексуалов, а позднее, когда на военную службу стали брать женщин, и лесбиянок, Крамп-Карренбауэр назвала "позорной" и "возмутительной".

Исследование "Табу и терпимость - отношение бундесвера к гомосексуальности" представляла Аннегрет Крамп-Карренбауэр

С одной стороны, говорила она, "гомосексуальных мужчин призывали в армию, им разрешали и их обязывали становиться солдатами, чтобы храбро защищать родину", а с другой стороны, в бундесвере считали, что они "не заслуживают продвижения по службе, не могут становиться кадровыми военными или даже просто командирами", якобы потому, что в войсках гомосексуалы не пользуются авторитетом. При этом, отметила министр со ссылкой на исследование, самое позднее уже в 80-е годы фактическая толерантность военнослужащих по отношению к геям в униформе была намного больше, чем у армейского начальства и в министерстве обороны.

Аннегрет Крамп-Карренбауэр выразила "огромное сожаление" в связи с дискриминацией гомосексуалов в бундесвере и попросила "прощения" у тех, кто стал жертвой существовавших порядков. Более того, она рассказала о готовящемся по ее инициативе законопроекте о реабилитации военнослужащих геев и лесбиянок.

Законопроект предусматривает отмену приговоров армейских трибуналов по делам гомосексуальных деяний по взаимному согласию, реабилитацию гомосексуальных жертв дисциплинарных и кадровых мер, в частности, отказов в продвижении по службе, отставок или увольнений из армии, а также выплату им денежных компенсаций.

Генерал под подозрением в гомосексуализме

Автор исследования, подполковник Шторкман, напомнил о нашумевшей в 1983 году истории, когда в гомосексуализме заподозрили генерала Гюнтера Кислинга (Günter Kießling). Делом занялась военная контрразведка (MAD), и хотя убедительных доказательств так и не было представлено, военное начальство решило, что генерал представляет собой риск для национальной безопасности (поскольку, мол, может стать объектом шантажа) и досрочно отправило его на пенсию.

Автор исследования подполковник Клаус Шторкман

Позднее выяснилось, что генерала оговорили, Кислинга восстановили на службе, и в отставку вскоре он вышел с причитающимися военными почестями. Но на торжества по случаю юбилея бундесвера в 1985 году его все-таки не пригласили. Он оказался единственным не приглашенным на церемонию немецким генералом.

Один из протагонистов исследования, десятилетия скрывавший свою сексуальную ориентацию штабной офицер, рассказал Шторкману о страхе, который он испытал в 1983 году, будучи еще только лейтенантом: "Если они могут такое вытворить даже с высокопоставленным генералом (Кислинг в то время был главнокомандующим сухопутными войсками НАТО в Европе. - Ред.), то что сделают со мной, если узнают".

Почему в бундесвере не было 175-го артиллерийского батальона

Показательную историю рассказал на представлении исследования генеральный инспектор бундесвера - это высший военный чин в армии ФРГ - генерал-лейтенант Эберхард Цорн (Eberhard Zorn).

Генеральный инспектор бундесвера генерал-лейтенант Эберхард Цорн начинал свою карьеру в артиллерийском батальоне

Он начинал свою военную карьеру в артиллерийском батальоне. Такие батальоны в немецких бригадах имеют нумерацию, оканчивающуюся на цифру "5". Но в бригаде №17 артиллерийский батальон значился под цифрой "177".

Этот батальон, рассказал Цорн, был создан в 1960-е годы, тогда ни один батальон не хотел иметь нумерацию, вызывающую ассоциации со 175-й статьей Уголовного кодекса. "В то время никто из молодых офицеров не мог себе представить, - пошутил генерал-лейтенант, - что их батальону будет дана команда: 175-е, смирно!"

Порядки в бундесвере изменились благодаря лейтенанту

Дискриминация геев и лесбиянок в бундесвере, скорее всего, продолжалась бы еще долго, если бы молодой лейтенант, уволенный в 1998 году за гомосексуализм с должности командира взвода, не решился подать жалобу в Конституционный суд ФРГ.

Министерство обороны решило не доводить дело до публичного разбирательства в суде, результатом которого наверняка стало бы решение о противоречащей Основному закону принятой в бундесвере практике, договорилось с лейтенантом по мирному.

Преодолевая немалое сопротивление в собственном ведомстве и армейском командовании, занимавший в то время пост министра обороны Рудольф Шарпинг (Rudolf Scharping), 3 июля 2000 года издал указ, официально исключивший гомосексуальность из причин, по которым военнослужащему может быть отказано в присвоении командирского звания, продвижения по службе или занятии командных должностей.

Лейтенант Свен Беринг возглавляет союз QueerBw, выражающий интересы военнослужащих нетрадиционной сексуальной ориентации

И все же до сих пор армия Германии остается достаточно консервативной структурой, и далеко не каждый военнослужащий или военнослужащая решается на каминг-аут - публичное признание своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом говорил на презентации исследования лейтенант Свен Беринг (Sven Bäring), возглавляющий союз QueerBw, который выражает интересы геев, лесбиянок, би- и транссексуалов в бундесвере.

В немецкой армии, заметил Беринг, служат порядка двухсот генералов и адмиралов, но ему "не известен ни один из них, который бы открыто признавал свою гомосексуальность". Никто, по его словам, до сих пор не хочет стать первым. Лейтенант привел пример Томаса Хицльшпергера (Thomas Hitzlsperger), который, заметил Беринг, запомнился всем не своими спортивными успехами, а тем фактом, что стал первым немецким футболистом, решившимся на каминг-аут.

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