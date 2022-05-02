 Комик Комиссаренко: Люблю шутить про Лукашенко, поэтому живу в Варшаве | Беларусь: взгляд из Европы - спецпроект DW | DW | 02.05.2022

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Беларусь

Комик Комиссаренко: Люблю шутить про Лукашенко, поэтому живу в Варшаве

Стендап-комик Слава Комиссаренко, которого в Беларуси обвиняют в клевете на Лукашенко, с аншлагами дает концерты в Польше. Корреспондент DW побывала на одном из них.

Слава Комиссаренко во время концерта в Варшаве

Слава Комиссаренко во время концерта в Варшаве

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Белорусский стендап-комик Слава Комиссаренко, за которым, по его выражению, Лукашенко выслал в Москву "маршрутку с кагэбэшниками", бежал из России в Украину, а после начала там войны - в Польшу. Здесь билеты на его концерты раскупают за считанные минуты. Вырученные от выступлений средства Комиссаренко пообещал передать в помощь Украине. Репортаж DW с концерта комика в Варшаве 1 мая.

Бчб-флаг на концерте Комиссаренко

В холле варшавского музыкального театра "Рома", где выступает Слава Комиссаренко, внимание сразу привлекает молодой человек с бело-красно-белым (по белорусски - бел-чырвона-белым, бчб. - Ред.) флагом. Марк - студент, приехал в Польшу из Гродно.

Марк и Кирилл на концерте комика Комиссаренко

Марк и Кирилл на концерте комика Комиссаренко

"Я приехал сюда учиться и в какой-то момент оказалось, что просто не могу вернуться домой. Я был организатором некоторых протестных акций в нашем городе (после выборов президента в 2020 году. - Ред.), многие мои друзья сидят. Меня начала искать милиция, - делится юноша. - Пришел на Славу, чтобы поддержать белорусов, увидеть своих. Я не из Варшавы, из маленького городка, но приехал на концерт. Бчб-флаг из Беларуси, это память, я брал его на все протесты".

С Марком пришел и его друг Кирилл, он перебрался в Варшаву из Гомеля, потому что, по его словам, на родине ему угрожала уголовная ответственность: "Сначала я переехал из Гомеля в Санкт-Петербург, а оттуда - в Варшаву".

Еще две зрительницы, согласившиеся поговорить с DW, пожелали сохранить анонимность. "Мы здесь восемь лет, учились по программе Калиновского. Наблюдаем за тем, что происходит в Беларуси, комментировать тут нечего, страшные вещи. В Беларусь приезжаем, но это опасно, можно не вернуться. Сейчас такая ситуация, что, если ты из Польши, ты априори враг. Поэтому страшно даже границу пересекать, а также за то, что ты уезжаешь, а родственники остаются", - признались девушки.

"Путин уже второй раз приходит ко мне домой"

На разогреве у Комиссаренко выступили стендап-комики Максим Коновал и Бекир Мамедиев. Коновал родом из Новополоцка, но 9 лет прожил в Киеве, после начала войны в Украине перебрался в Польшу. По его словам, если раньше во время выступлений он говорил, что он из Беларуси, то сейчас, надо уточнять, что "приехал из Беларуси и из Киева".

Мамедиев - крымский татарин, с 2014 года живет в Украине: "Я из Крыма, и Путин уже второй раз приходит ко мне домой". Сейчас Мамедиев волонтерит во Львове, в Варшаву приехал за гуманитарной помощью, появилась возможность выступить. В последний месяц в Украине комики дают концерты в бомбоубежищах. "В бомбоубежище легко выступать, особенно во время воздушной тревоги, ты можешь сказать: "Не нравится - выходите на улицу", - шутит Мамедиев.

"Пошутил про Лукашенко в России - уехал в Киев"

Сам Слава Комиссаренко начал выступление со ставшей мемом фразы Александра Лукашенко, оправдывающей вторжение России в Украину. В этой связи Комиссаренко заметил, это новый концерт, и пообещал зрителям рассказать, "откуда на Беларусь готовилось нападение". После комик поностальгировал о довоенном времени: "Как круто было до войны: давал интервью Дудю, у меня вышел концерт в Youtube, я скрывался от КГБ".

Александр Лукашенко

Многие фразы Лукашенко стали мемами

В январе Комиссаренко уехал из России в Украину. По словам комика, его предупредили, что белорусские спецслужбы собираются его "выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь". На своих выступлениях комик не раз говорил о политической ситуации на родине и об Александре Лукашенко. В интервью Юрию Дудю (видео признано белорусскими властями экстремистским. - Ред.) Комиссаренко утверждал, что в Минске силовики искали его родителей.

В феврале информация о том, что в отношении стендапера возбуждено уголовное дело о "клевете в отношении президента" (ст. 367 УК РБ), появилась в провластных Тelegram-каналах. Максимальное наказание по этой статье - до 5 лет лишения свободы.

Лукашенко "готов поделиться" с Путиным преступниками

На концерте в Варшаве Комиссаренко заявил, что в Москву за ним выехала "маршрутка с кагэбэшниками”, которые "неделю ходили" вокруг его дома, а потом "начали писать смс" с просьбой прийти поговорить. В то время комик был уже в Киеве.

"Люблю пошутить про Лукашенко, поэтому живу сейчас в Варшаве. Пошутил про Лукашенко в Беларуси - уехал в Россию, пошутил про Лукашенко в России - уехал в Киев, пошутил про Лукашенко в Киеве, началась война, я уехал в Польшу. Осталось пошутить в Прибалтике, и я возьму его в кольцо", - поделился Комиссаренко со зрителями в Варшаве.

Также он пошутил о близких отношениях Александр Лукашенко и Владимира Путина и предположил, что его разыскивает не только КГБ, но и ФСБ, потому что у Беларуси и России общие базы и Лукашенко "готов поделиться" с Путиным преступниками.

Отказали в проведении концерта, потому что белорус

Комик немного рассказал и о своей жизни в Польше. Сейчас Комиссаренко, по его словам, занимается оформлением документов (очевидно, речь о виде на жительство. - Ред.). Комик признался, что ему повезло снять квартиру в Варшаве и что во время выбора жилья соискателям пригодятся "диплом, справка с места работы и творческий номер".

В ближайшее время у Комиссаренко запланированные новые концерты в Варшаве, Вроцлаве, Праге и Кракове. Ранее он рассказывал, что выступление в Кракове пришлось перенести на новую дату из-за того, что владельцы площадки, где планировался концерт, отказали ему из-за национальности.

"Администрация прошлой площадки в Кракове отказала в проведении концерта, потому что я белорус, а значит, поддерживаю Лукашенко. Информация о том, что я так сильно поддерживаю Лукашенко, что уже четыре месяца в розыске, их не переубедила. Ну ничего, им же хуже, не узнают, откуда на Беларусь готовилось нападение", - иронически заметил тогда комик в Instagram.

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    Автор: Максим Нелюбин


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