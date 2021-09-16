 Суд приостановил решение о запрете на въезд комика Мирзализаде в РФ | Новости из Германии о России | DW | 16.09.2021

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Россия

Суд приостановил решение о запрете на въезд комика Мирзализаде в РФ

Действие постановления МВД, обвинившего стендап-комика в возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку, приостановлено до вступления решения суда в законную силу.

Стрендап-комик Идрак Мирзализаде в суде (фото из архива)

Идрак Мирзализаде в суде (фото из архива)

Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие постановления МВД о нежелательности пребывания в России стендап-комика Идрака Мирзализаде. Об этом написал в Telegram-канале "Правозащита" в четверг, 16 сентября, адвокат артиста Сергей Бадамшин.

Как указал юрист, действие документа приостановлено до вступления решения суда в законную силу, а следующее заседание по делу пройдет 5 октября.

Унизил достоинство лиц русской национальности

1 марта 2021 года YouTube-канал Stand-Up Club #1 опубликовал 32-й выпуск юмористической программы "Разгоны", в котором гражданин Беларуси, выходец Азербайджана Идрак Мирзализаде пошутил на тему сложностей,  с которыми сталкиваются люди неславянской внешности при аренде жилья в России.

В начале июня на комика обрушились телеканал "Царьград" и ведущий Владимир Соловьев, призвавший привлечь Мирзализаде к ответственности по статье о возбуждении ненависти. Но стендапера посыпались угрозы, за его голову, по словам самого артиста, объявили награду в 50 тыс рублей, а 27 июня в центре Москвы на Мирзализаде напали двое неизвестных и избили его.

30 июля прокуратура Центрального административного округа Москвы составила на Идрака Мирзализаде административный протокол за возбуждение ненависти либо вражды (статья 20.3.1 КоАП РФ). Как отметили в ведомстве, комик в своем выступлении "произнес высказывания, содержащие, согласно проведенному исследованию, лингвистические и психологические признаки унижения группы лиц, выделенной по национальному признаку, а также пропаганды ее неполноценности". 9 августа Таганский суд Москвы назначил Мирзализаде 10 суток административного ареста. Комик своей вины не признал, заявив, что целью его выступления было высмеивание ксенофобии.

30 августа МВД РФ сообщило о пожизненном запрете Мирзализаде на въезд в Россию и пребывание в стране."В своем публичном выступлении Идрак Мирзализаде допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство", - пояснило ведомство. Его пребывание в РФ угрожает "общественному порядку, правам и законным интересам других лиц", отмечалось далее. Комик обжаловал это решение в Замоскворецком суде Москвы.

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    Автор: Максим Нелюбин


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