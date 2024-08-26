Харрис собрала более полумиллиарда долларов на кампанию

Команда кандидата в президенты США от демократов заявила о рекордных сборах пожертвований на предвыборную кампанию. Наибольшую активность жертвователи проявили после речи Камалы Харрис на съезде демократов.

С момента вступления в борьбу за пост президента США Камала Харрис и ее кандидат в вице-президенты Тим Уолз собрали 540 миллионов долларов (около 480 миллионов евро) пожертвований, заявила глава предвыборного штаба Харрис Джен О'Мэлли Диллон в воскресенье, 25 августа. Причем, отметку в полмиллиадра пересекли еще 22 августа, незадолго до того, как вице-президент Харрис официально приняла выдвижение кандидатом в президенты США.

Речь Харрис на съезде демократов повысила активность жертвователей

По словам О'Мэлли Диллон, наиболее активно пожертвования стали приходить сразу после выступления Харрис на национальном съезде Демократической партии в Чикаго - "это был лучший час для сборов". Почти треть пожертвований в течение последней недели поступили от тех, кто перечислял средства на избирательную кампанию впервые.

Соперник Харрис, кандидат-республиканец Дональд Трамп ранее заявлял, что в начале августа у него было собрано пожертвований на 327 миллионов долларов. При этом по темпам сборов Харрис обгоняла Трампа: в июле ее кампания получила 310 миллионов долларов пожертвований, тогда как сборы Трампа за тот же период составили 138,7 миллионов долларов.

К Трампу присоединился Роберт Кеннеди

Трамп, тем временем, получил поддержку независимого кандидата в президенты США 70-летнего Роберта Кеннеди, который приостановил свою избирательную кампанию. "Я больше не верю, что у меня есть реальный путь к победе на выборах", - сказал Кеннеди на пресс-конференции, после которой принял участие в предвыборном митинге Трампа в Глендейле. Там Кеннеди-младший заявил, что хочет работать в команде кандидата-республиканца, чтобы бороться против "коррумпированного политического истеблишмента" и "убрать химикаты из нашей еды".

Семья Кеннеди с возмущением отреагировала на решение 70-летнего кандидата в президенты оддержать Трампа. "Сегодняшнее решение нашего брата Бобби поддержать Трампа - это предательство ценностей, которыми дорожил наш отец и дорожит наша семья", говорится в заявлении, опубликованном сестрой Роберта Кеннеди правозащитницей Керри Кеннеди в соцсети X и подписанном также лругими представителями клана Кеннеди.

Выборы президента США состоятся 5 ноября.