Камала Харрис приняла выдвижение кандидатом в президенты США

Выступая перед своими сторонниками на съезде демократов в Чикаго, Камала Харрис пообещала "быть президентом для всех американцев".

Вице-президент США Камала Харрис на национальном съезде Демократической партии в Чикаго в четверг, 22 августа, приняла выдвижение в качестве кандидата в президенты Соединенных Штатов.

Выступая перед сторонниками, Харрис рассказала о ключевых фактах своей биографии, обозначила основные пункты кампании и в очередной раз обрушилась с критикой на соперника по предвыборной гонке, экс-президента Дональда Трампа. "Я знаю, что сегодня вечером на нас смотрят люди с разными политическими взглядами, и я хочу, чтобы вы знали: я обещаю быть президентом для всех американцев", - цитирует Харрис агентство AP.

Среди озвученных на съезде предвыборных обещаний Камалы Харрис - снижение налогов для среднего класса, реформирование миграционной системы США, урегулирование конфликта на Ближнем Востоке и продолжение поддержки Украины.

Днем ранее выдвижение в качестве кандидата в вице-президенты США от демократов принял губернатор штата Миннесота Тим Уолз. В тот же день на съезде выступил бывший американский президент Билл Клинтон, который поддержал Уолза и Харрис, назвав их лидерами "с типично американскими и вместе с тем невероятными жизненными историями". Клинтон выразил уверенность, что Харрис и Уолз станут глотком "свежего воздуха" для США, и избравшие их американцы будут "гордиться этим до конца жизни".

Выдвижение Харрис на президентских выборах

Действующий президент США Джо Байден 21 июля на фоне усиливающейся критики, в том числе со стороны своих однопартийцев, объявил, что выходит из президентской гонки. Он уточнил, что продолжит выполнять обязанности главы государства до истечения срока полномочий, и призвал Демократическую партию выдвинуть кандидатом в президенты Камалу Харрис.

Вскоре Харрис получила достаточную поддержку для официального выдвижения в качестве кандидата в ходе онлайн-голосования делегатов Демократической партии и смогла обогнать в рейтинге поддержки избирателей кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Выборы президента США пройдут 5 ноября 2024 года.