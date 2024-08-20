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Харрис выступила с незапланированным обращением на съезде

Екатерина Венкина
20 августа 2024 г.

Кандидат в президенты США от Демократической партии поблагодарила Байдена за "историческое лидерство" и призвала однопартийцев "бороться за идеалы".

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Вице-президент США Камала Харрис в ходе выступления на национальном съезде Демократической партии в Чикаго
Камала ХаррисФото: Kevin Lamarque/REUTERS

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис выступила с незапланированным обращением на национальном съезде партии в Чикаго (штат Иллинойс). В своем обращении вице-президент США в понедельник, 19 августа, поблагодарила главу Белого дома Джо Байдена, отказавшегося от участия в предвыборной гонке в ее пользу.

"Джо, спасибо тебе за историческое лидерство, за службу нашей нации длиною в жизнь. Мы бесконечно благодарны тебе", - заявила Харрис. "Давайте бороться за идеалы, которые нам дороги, и давайте всегда помнить, что, когда мы боремся, мы побеждаем", - добавила она под одобрительные возгласы публики.

Присутствующие в зале размахивали плакатами с надписями: "США", "Мы голосуем, мы побеждаем", пишет агентство Reuters. Программная речь Харрис запланирована на 22 августа.

Клинтон: Мы пишем новую главу в истории Америки

В тот же день к собравшимся обратилась и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон. В 2016 году она стала первой женщиной - кандидатом от одной из ведущих партий в Соединенных Штатах на пост президента. Клинтон опередила своего соперника-республиканца Дональда Трампа более чем на 1 млн голосов, но не победила из-за системы выборщиков.

"История моей жизни и история нашей страны заключается в том, что прогресс возможен, но не гарантирован", - сказала она, обратившись к зрителям. "Сейчас мы пишем новую главу в истории Америки", - отметила Клинтон.

Позднее перед публикой выступит Джо Байден.

В Чикаго утвердят программную платформу Демпартии

В Чикаго 19 августа открылся 49-й национальный съезд Демократической партии США, в ходе которого вице-президент Харрис даст согласие на участие в качестве кандидата в выборах президента. На съезде будет также утверждена программная платформа партии.

В городе собрались тысячи протестующих против войны в секторе Газа.

Как ожидается, форум привлечет всего около 50 тысяч человек. Он продлится до 22 августа.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и досрочно была утверждена для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде.

 

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