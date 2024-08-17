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Харрис пообещала снизить налоги для среднего класса в США

Кирилл Шестаков
17 августа 2024 г.

Камала Харрис в случае победы на президентских выборах в США пообещала сосредоточиться на "экономической безопасности" среднего класса.

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Кандидат в президенты США Камала Харрис на выступлении в Северной Каролине
Камала Харрис на выступлении в Северной КаролинеФото: Peter Zay/Anadolu/picture alliance

Кандидат в президенты США от Демократической партии Камала Харрис пообещала американцам снизить стоимость жизни в случае победы на предстоящих выборах. Экономика Соединенных Штатов является "самой сильной в мире", но многие граждане "пока не ощущают этого прогресса в своей повседневной жизни", - заявила Харрис в пятницу, 16 августа, в ходе выступления перед своими сторонниками в штате Северная Каролина. В своей экономической политике на высшем государственном посту Харрис хочет сосредоточиться на среднем классе, его "экономической безопасности, стабильности и достоинстве".

По словам нынешнего вице-президента США, она намерена, среди прочего, сократить "расходы для американских семей". Речь идет, в частности, о введении налогового кредита в размере 6000 долларов (около 5430 евро) для молодых семей со средним или низким уровнем дохода в первый год жизни ребенка.

Политик призвала Конгресс США принять закон против искусственного взвинчивания цен на продукты питания и арендной платы за жилье. Вице-президент Соединенных Штатов также заявила о намерении запустить инициативу по строительству трех миллионов новых квартир в течение своего 4-летнего срока в случае избрания главой Белого дома.

Харрис: "Трамп борется за миллионеров"

Кандидат на пост президента от Республиканской партии Дональд Трамп "борется за миллионеров и крупные корпорации", заявила Харрис. "Я же борюсь за то, чтобы вернуть деньги работающим американцам и представителям среднего класса", - добавила она.

Дональд Трамп, в свою очередь, ранее обвинял вице-президента США в неспособности справиться с инфляцией. На выступление Харрис в Северной Каролине Трамп также отреагировал критически. "Если вы думаете, что сейчас все дорого, то все станет в 100 раз хуже, если Камала получит президентское кресло на четыре года", - заявил экс-глава государства на своей платформе Truth Social.

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