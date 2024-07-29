Если Харрис станет президентом США, что ждет Москву и Киев?

Камала Харрис, скорее всего, будет утверждена кандидатом в президенты от Демпартии США. С какой внешнеполитической повесткой она пойдет на выборы и какими будут отношения с РФ и Украиной, если Харрис победит?

Вице-президент США Камала Харрис с большой долей вероятности обеспечила себе утверждение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США. Съезд демократов, на котором может произойти официальное выдвижение Харрис, пройдет 19-22 августа в Чикаго. С какой внешнеполитической повесткой она примет участие в предвыборной гонке, и будут ли ее приоритеты существенно отличаться от взглядов действующего главы Белого дома Джо Байдена, DW спросила у экспертов.

"Ее (Харрис. - Ред.) вовлечение во внешнюю политику уже нельзя считать чем-то поверхностным хотя бы в силу того, что она занимает пост вице-президента и представляет США за рубежом", - сказал в комментарии для DW политолог и профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Роберт Шапиро.

В бытность сенатором от штата Калифорния Камала Харрис летала в Афганистан, Ирак, Иорданию и Израиль. По данным Белого дома, в роли вице-президента она посетила свыше 19 стран и провела встречи с более чем 150 мировыми лидерами - в интересах укрепления "важнейших глобальных альянсов".

Команда Харрис - это "традиционалисты" и "интернационалисты"

В окружении вице-президента - целый ряд консультантов, которые имеют многолетний послужной список в области международных отношений или связаны с внешнеполитическим измерением безопасности. Так, в команду Харрис входит Филип Гордон, советник по нацбезопасности - один из опытнейших экспертов Белого дома по вопросам взаимодействия с Европой и странами Ближнего Востока. Гордон занимал пост директора по европейским делам в Совете национальной безопасности (СНБ) еще в администрации Билла Клинтона, позднее работал при госсекретаре Хиллари Клинтон и консультировал Барака Обаму. Другой член команды Харрис - замсоветника по нацбезопасности Ребекка Лисснер. По данным POLITICO, в рамках СНБ она курировала разработку стратегии нацбезопасности США - доктринального документа, в частности содержащего перечисление основных внешнеполитических вызовов Вашингтону.

Камала Харрис и Джо Байден Фото: Matt Kelley/AP Photo/picture alliance

Как отмечает издание, сразу несколько экспертов в стане вице-президента, включая Гордона и Лисснер, являются так называемыми "традиционалистами" и "интернационалистами". Они - сторонники основанного на правилах глобального миропорядка. Да и сама Харрис неоднократно давала понять, что выступает против "изоляционизма, авторитаризма и одностороннего подхода" к решению мировых проблем.

"Ядро Демократической партии, по всей видимости, ожидает от нее (Харрис. - Ред.) сохранения позиций и политики администрации Байдена", при этом оставляя пространство для "ее лидерства по любым новым направлениям", отметил Шапиро. Такими направлениями могут стать укрепление роли женщин в глобальной политике, борьба за "климатически справедливый" миропорядок и устранение "коренных причин" притока мигрантов в США путем урегулирования вызовов на центральноамериканском направлении.

Взаимодействие с Украиной: сюрпризов не ожидается

С украинским лидером Владимиром Зеленским вице-президент Харрис встречалась не менее шести раз. Так, она присутствовала на Мюнхенской конференции по безопасности в 2022 году - еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину, а также посещала этот форум вместо Байдена в 2023 и 2024 годах. Кроме того, вице-президент представляла Соединенные Штаты на мирном саммите по Украине в Швейцарии в июне.

"Впервые я встретилась с президентом Зеленским в феврале 2022 года, всего за пять дней до (широкомасштабного. - Ред.) вторжения России в Украину - возмутительной попытки подчинить себе свободный народ и стереть с лица земли суверенное государство", - напомнила Харрис на конференции в швейцарском Бюргенштоке.

В июне она заявила о выделении свыше 1,5 млрд долларов (1,3 млрд евро) на поддержку энергетического сектора Украины, гуманитарные нужды и безопасность гражданского населения.

Как сообщает британская The Telegraph, в случае победы на выборах Харрис может заменить сразу трех высокопоставленных чиновников из администрации Байдена: помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, госсекретаря Энтони Блинкена и главу Пентагона Ллойда Остина.

По версии газеты, многие представители украинской стороны возлагают на Салливана ответственность за запрет Киеву использовать американские боеприпасы - в частности, высокоточные баллистические ракеты - для нанесения ударов по военным объектам РФ глубоко в тылу.

Приведет ли возможная замена Салливана на Гордона из команды Харрис к разрешению для Украины отойти от этого правила - пока неясно. "У нас очень немного ограничений на то, что может делать Украина, или на то, что мы предоставляем Украине", - заявил дипломат на конференции Совета по международным отношениям в мае. "Не думаю, что правильно предполагать, что наша политика или наши шаги препятствуют Украине в том, что она должна делать - продолжать противостоять этой российской агрессии", - добавил он, прямо не указав на необходимость изменений в стратегии администрации США по Украине.

Между тем глава офиса президента Украины Андрей Ермак уже пообщался с Гордоном по телефону - впервые с консолидации сил Демпартии вокруг Харрис. Как сообщили в интернет-представительстве украинского лидера, обсуждалась дальнейшая поддержка Украины, итоги саммита в Бюргенштоке и реализация "формулы мира" Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский в Конгрессе США на фоне украинского флага, который держат Камала Харрис и Нэнси Пелоси (декабрь 2022 года) Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

Отвечая на вопрос о том, будет ли подход Харрис заключаться в том, чтобы добиваться устойчивого мира в Украине или наращивать военные поставки Киеву, профессор Колумбийского университета Шапиро отметил: "Упор будет сделан на оба (эти аспекта. - Ред.), поскольку для получения условий, на которых Зеленский согласится на мир, может потребоваться, чтобы он вел переговоры с позиции большей, а не меньшей военной силы".

"Победа Харрис может заставить Кремль изменить расчеты"

Триумф Харрис на выборах может заставить Кремль скорректировать свои планы, считают эксперты. "Тот факт, что теперь у партии "интернационалистов" повысились шансы на победу, непременно изменит расчеты иностранных лидеров", - полагает Тимоти Нафтали, научный сотрудник Института глобальной политики Колумбийского университета. Президент России Владимир Путин "больше не может быть уверен, что ему удастся продержаться дольше (и одержать верх над. - Ред.) американской приверженностью европейской стабильности и суверенитету Украины", - сказал он Foreign Affairs в июле.

Личных встреч у Харрис с Путиным не было. При этом вице-президент США называла российского лидера "диктатором" и уверена, что Россия совершила "преступления против человечности" в Украине и "правосудие должно восторжествовать".

Харрис - в целом сторонница довольно жесткого курса в отношении РФ: в 2017 году она, будучи сенатором, голосовала за принятие закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Вице-президент также неоднократно высказывалась в поддержку НАТО, указывая на "железную" приверженность Соединенных Штатов 5-й статье Североатлантического договора о коллективной обороне.

"Она (Харрис. - Ред.) вряд ли является лучшим вариантом для Путина, (чем Трамп. - Ред.)", - считает профессор Колумбийского университета Шапиро. Последний "хотел бы закончить войну, заставив Украину быстро пойти на переговоры на невыгодных для нее условиях", отметил он. Ждать подобного от возможной соперницы республиканца явно не стоит.

Ближний Восток: Харрис хочет утвердить свое лидерство

Что касается ближневосточного направления, то тут, вероятнее всего, также можно будет говорить о преемственности курса, однако сама тональность высказываний может быть слегка изменена по сравнению с риторикой Байдена. Подобный, более дифференцированный, подход отчасти уже наблюдается на практике.

Так, Харрис не присутствовала на выступлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Капитолийском холме 24 июля. Вице-президент по традиции обычно председательствует вместе со спикером Палаты представителей на совместных заседаниях в Конгрессе. Однако вместо этого Харрис посетила предвыборное мероприятие в штате Индиана.

В то же время уже на следующий день, 25 июля, состоялась встреча Харрис и Нетаньяху в Белом доме, после которой вице-президент выступила с ремарками для СМИ, пообещав "не молчать" о страданиях мирных жителей в секторе Газа.

"Она (Харрис. - Ред.) ни в чем не отступила от политики администрации Байдена в отношении Израиля, но сформулировала более тонкий подход, выразив сильную обеспокоенность по поводу жертв среди палестинцев", - отметила Эбби Филлип, ведущая программы NewsNight на CNN.

По словам Филлип, вице-президент заострила внимание на возможных нарушениях израильской стороной прав человека в ходе боевых действий против боевиков ХАМАС, однако не отказалась от восприятия Израиля как союзника Вашингтона и не поставила под сомнение его право на защиту своего существования.

В свою очередь профессор Колумбийского университета Шапиро высказал мнение, что встреча могла бы и не состояться (прерогатива при общении с глазу на глаз в условиях визита иностранного лидера обычно - за действующим главой государства. - Ред.), если бы Харрис не воспринималась как возможный кандидат в президенты. При этом политолог считает, что задача заключалась не столько в обозначении новых нюансов внешнеполитического курса, сколько в "утверждении лидерства" Харрис по ближневосточной повестке.

В то же время эксперт убежден, что "на данном этапе Харрис не собирается сама продвигать мирное соглашение". "Скорее Нетаньяху и ХАМАС придется разбираться со сделкой, которая, по словам Блинкена, выработана на 90 процентов. Обе стороны находятся под давлением, чтобы принять ее", - добавил Шапиро.

"Ответственная" конкуренция с Китаем

В азиатско-тихоокеанском регионе Харрис, предположительно, будет продолжать укрепление отношений с союзниками Соединенных Штатов, включая Японию и Южную Корею, для выработки более сплоченного фронта против Китая.

При этом, по оценкам экспертов, позиция Трампа по КНР потенциально создает более благоприятную почву для эскалации, чем, как ожидается, более сбалансированный подход Харрис.

В ноябре 2022 года вице-президент США встречалась с председателем КНР Си Цзиньпином в Бангкоке перед выездным совещанием лидеров стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Тогда основной посыл Белого дома был направлен на снижение напряженности - хотя бы в публичной риторике.

Конкуренция между странами должна быть "ответственной", а Вашингтону и Пекину следует сохранять "открытые линии коммуникации", написала Харрис по итогам общения.