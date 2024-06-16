Харрис покинула мирный саммит по Украине после первого дня

Вице-президент США Камала Харрис покинула мирный саммит по Украине в Швейцарии после первого дня. Она успела встретиться с Владимиром Зеленским и объявить о выделении Вашингтоном 1,5 млрд долларов для Украины.

Вице-президент США Камала Харрис покинула мирную конференцию по Украине в Швейцарии поздно вечером в субботу, 15 июня, после первого дня саммита. Харрис приняла участие в ужине с другими мировыми лидерами, приехавшими на конференцию, после чего вылетела в Вашингтон, сообщает издание The New York Post.

Корреспондентка Bloomberg Акайла Гарднер выложила в соцсети X фотографии Харрис, поднимающейся по трапу самолета. По словам Гарднер, на вопрос журналиста о ее впечатлениях от саммита, вице-президент США ответила: "Хорошие, очень хорошие".

Представлять Соединенные Штаты Америки на саммите на швейцарском курорте Бюргеншток остался советник президента Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан.

Харрис пообещала Украине 1,5 млрд на восстановление

За несколько часов своего присутствия на саммите Харрис успела встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявить, что Вашингтон выделит Киеву новый пакет помощи в размере 1,5 млрд долларов. Планируется, что эти средства пойдут на восстановление сильно поврежденной российскими ударами энергетической системы Украины, а также на гуманитарные цели - такие, как жилье, питание и медицинская помощь для беженцев.

Вице-президент США при этом подчеркнула, что поддержка Украины и ее народа соответствует стратегическим интересам ее страны, которые требуют "защищать демократические ценности и противостоять диктаторам".

Зеленский: России передадут мирный план после согласования

Зеленский в первый день саммита заявил, что РФ получит план справедливого и долговременного мира, согласованный Украиной с ее международными партнерами. "Мы должны вместе решить, что означает справедливый мир для всего мира и как его можно достичь на долгосрочной основе, - цитирует слова украинского лидера агентство Reuters. - Затем это будет доведено до сведения представителей России, чтобы на втором мирном саммите мы могли зафиксировать реальное окончание войны", - сказал президент Украины.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и президент Швейцарии Виола Амхерд также выразили надежду, что в перспективе РФ подключится к мирным переговорам по Украине. При этом Шольц назвал несерьезными требования Владимира Путина, который российский президент выдвинул для начала переговоров о мире с Киевом.

Пятая мирная конференция по Украине

Саммит мира, открывшийся в Бюргенштоке 15 июня, нацелен на создание дорожной карты участия России в мирном процессе. В двухдневной конференции участвуют представители более чем 90 стран. Россия на нее не приглашена; впрочем, в Москве давали понять, что не заинтересованы в участии. Китай отказался прислать своего представителя. От США приехала вице-президент Камала Харрис.

Накануне открытия саммита Путин назвал условия, при которых он якобы будет готов начать переговоры о мире в Украине. Среди них - вывод украинских войск из Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины, придание русскому языку в стране статуса государственного и отмена введенных в отношении РФ санкций. Зеленский отверг эти условия.

Четыре предыдущие конференции по мирному урегулированию в Украине прошли в 2023 году прошли в Дании, Саудовской Аравии и на Мальте, а также 14 января 2024 года - в Давосе.