Протестующие прорвали ограждение на съезде Демпартии в США

В Чикаго проходит национальный съезд Демократической партии США, на улицы города вышли тысячи протестующих против войны в секторе Газа.

В Чикаго (штат Иллинойс) в понедельник, 19 августа, открылся 49-й национальный съезд Демократической партии США, в ходе которого вице-президент Камала Харрис даст согласие на участие в качестве кандидата в выборах президента. На съезде будет также утверждена платформа партии.

Американский лидер Джо Байден, его супруга Джилл и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выступят перед делегатами и гостями съезда со сцены на территории спортивной арены "Юнайтед-центр".

Байден сделает акцент на "историческом единстве" демократов

Джо и Джилл Байдены Фото: Stephanie Scarbrough/AP Photo/picture alliance

На вопрос о том, готов ли он к тому, что факел инициативы в предвыборной борьбе окончательно перейдет к Харрис, Байден ответил журналистам: "Готов". Он также выразил уверенность в том, что этот вечер станет для него "памятным". В своей речи глава Белого дома, как ожидается, сделает акцент на "историческом единстве" демократов в преддверии выборов.

Как уточнил телеканал CNN, при написании текста глава американского государства консультировался с Майком Донилоном - одним из ближайших помощников, с которым глава Белого дома обсуждал выход из гонки. Выступление не является для Байдена прощальным, тем не менее это одно из последних обращений к столь значительной аудитории не с экрана телевизора.

Мишель Обама выступит перед собравшимися 20 августа

Ожидаются также несколько ораторов из "колеблющихся" штатов, победа в которых важна для занятия Харрис поста президента США. По данным источников CNN, со сцены к собравшимся в ходе съезда должны обратиться губернаторы Пенсильвании Джош Шапиро и Мичигана - Гретчен Уитмер.

Как сообщил источник издания Axios в Демпартии, на 20 августа запланировано выступление уроженки Чикаго - Мишель Обамы. На сцену поднимется и экс-президент США Барак Обама.

На улицах Чикаго - тысячи протестующих против войны в секторе Газа

Участники протестной акции в Чикаго Фото: Noah Berger/AP Photo/picture alliance

Между тем, как передало агентство AP, в первый день протестующие прорвали ограждение, установленное для защиты "Юнайтед-центра". По данным агентства, на улицы Чикаго вышли тысячи несогласных с войной в секторе Газа. Некоторые из собравшихся скандировали: "Немедленно покончить с оккупацией", "Весь мир смотрит". Полицейские надели противогазы, когда ряд митингующих попытался прорвать второе ограждение вокруг внутреннего периметра. Безопасность поддерживает большое число правоохранителей, включая суперинтенданта полиции Чикаго Ларри Снеллинга.

По данным правоохранителей, минимум четыре человека были задержаны. В город съехались представители сразу нескольких крупных пропалестинских организаций.

Некоторые из собравшихся уже вспомнили, что во время съезда Демпартии в 1968 году в городе проходили протесты против войны во Вьетнаме.

Форум привлечет в Чикаго около 50 тысяч человек

Как ожидается, форум привлечет в Чикаго около 50 тысяч человек. Он продлится до 22 августа.

Первые дебаты кандидатов в президенты США Камалы Харрис и Дональда Трампа состоятся 10 сентября в эфире телеканала АВС.

Выборы президента Соединенных Штатов пройдут 5 ноября. Джо Байден на фоне усиливающихся опасений, в том числе от соратников по Демократической партии, 21 июля объявил о выходе из президентской гонки и поддержал кандидатуру Харрис. Та согласилась баллотироваться на высший государственный пост и досрочно была утверждена для официального выдвижения делегатами-демократами на национальном съезде. Голосование на съезде в поддержку Тима Уолза, которого Харрис видит своим вице-президентом в случае победы на выборах, также - простая формальность.