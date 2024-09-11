Харрис Трампу на дебатах: Путин съел бы вас на обед

Миграция, экономическая политика, война в Украине - лишь некоторые темы, вызвавшие жаркий спор у кандидатов в президенты США Трампа и Харрис в ходе первых дебатов в эфире телекомпании ABC.

Кандидаты в президенты США - республиканец Дональд Трамп и действующий вице-президент страны, демократ Камала Харрис - провели первые теледебаты в рамках избирательной гонки. Они прошли на площадке телеканала ABC в ночь на среду, 11 сентября.

Миграционная политика, борьба с безработицей, инфляция и война в Украине - вот лишь некоторые из тем, вызвавшие жаркие споры кандидатов в президенты США, в ходе которых они не скупились на взаимную критику и то и дело обвиняли друг друга во лжи.

По словам Харрис, Трамп оставил ей и действующему главе государства Джо Байдену "худшую безработицу со времен Великой депрессии". К тому же, экс-президент несет ответственность за "самую страшную пандемию столетия" и "самую серьезную атаку на нашу демократию со времен гражданской войны", заявила Харрис. По оценке агентства dpa, в последнем случае Камала Харрис подразумевала штурм здания Конгресса США сторонниками Трампа, полагавшими, что у него украли победу на выборах 2020 года.

В ходе дебатов в ночь на 11 сентября Трамп заявил, что его собственные слова о том, что он действительно проиграл те выборы, были сказаны "с сарказмом". Однако на прямой вопрос ведущих он снова отказался признать свое поражение на выборах 2020 года.

Тема войны России против Украины, а также того, каки меры предпринимает Вашингтон для ее прекращения, также поднималась кандидатами, хоть и не была определяющей на дебатах.

Война в Украине

Так, Дональд Трамп заявил, что Джо Байден "понятия не имеет, как разговаривать (с президентом РФ Владимиром. - Ред.) Путиным" и как прекратить войну в Украине. "И теперь у вас как результат миллионы погибших, и ситуация только ухудшается", - указал Трамп.

"Вы боретесь на выборах не против Джо Байдена. Вы боретесь против меня", - парировала Харрис.

Позже в ходе дебатов Трамп заявил: "Запомните это: она - это Байден. Она старается уйти от Байдена, говорит: я не знакома с этим джентльменом. Она - Байден". Реагируя на это Харрис со смехом отметила: "Я точно не Джо Байден и уж конечно не Дональд Трамп. То, что делаю я, - предлагаю нашей стране новое поколение лидерства".

Кроме прочего, Трамп обвинил Харрис в том, что за три дня до начала войны в Украине она якобы пыталась отговорить Путина от вторжения, но потерпела неудачу. "Они послали ее договариваться о мире, пока война еще е началась, - утверждал Трамп. - Тремя днями позже он (Владимир Путин. - Ред.) вторгся в Украину, он начал войну, потому что все, что они (мнимая переговорная делегация Харрис. - Ред.) говорили, было слабым и тупым".

На самом деле Камала Харрис никогда не встречалась с Путиным лично. В преддверии начала войны в Украине она провела переговоры с союзниками США, включая президента Украины Владимира Зеленского, на Мюнхенской конференции по безопасности. Путин на той конференции не присутствовал.

Дональд Трамп заявил, что в интересах США - стимулировать начало мирных переговоров по Украине. "Мы должны остановить убийства миллионов людей", - подчеркнул он.

В то же время он упрекнул Джо Байдена, что ему якобы не хватает смелости настаивать, чтобы Европа платила за помощь Украине в том же объеме, что и США. По словам Трампа, США потратили на Украину за время войны 250 млрд долларов, хотя, по данным Пентагона, американская военная помощь Киеву к настоящему моменту составила 56 миллиардов.

Со своей стороны Камала Харриса указала, что важно понимать, "почему наши союзники из Европы и НАТО настолько благодарны нам (американцам.- Ред.), что вы уже не президент".

Она обвинила Трампа в том, что он "сдался бы за 24 часа", а "Путин уже сидел в Киеве, посматривая на Европу, начиная с Польши". "Вы думаете, что вы дружите с диктатором, но он бы вас съел на обед, даже не закусывая", - сказала кандидат от демократов.

Экономическая политика

Комментируя текущую экономическую ситуацию в США, Камала Харрис заявила, что ей и действующему президенту страны Джо Байдену приходится наводить порядок после оставленного администрацией Трампа хаоса.

В свою очередь Трамп назвал свою соперницу в борьбе за президентское кресло "марксисткой", которая прошла "хорошее обучение" у своего отца -"профессора-марксиста". Отец Камалы Харрис - Дональд Харрис - до выхода на пенсию был профессором экономики в Стэнфордском университете.

У самой Камалы Харрис, по мнению Трампа, нет собственного плана действий. План Харрис, скопированный ею у Байдена, состоит из слов: "Ой, мы попробуем снизить налоги".

Со своей стороны Харрис заявила, что предложение бывшего президента Дональда Трампа ввести тарифы на весь импорт в размере до 20% - это "налог на товары повседневного спроса, на которые вы полагаетесь, чтобы прожить месяц".

"При этом Харрис не упомянула о том, что при ней президент Джо Байден ввел высокие тарифы, в основном на китайский импорт, - комментирует дебаты телеканал CNN на своем сайте. - В мае администрация ввела новые тарифы на китайский импорт - от 100 % на электромобили, 50 % на компоненты для установок для выработки солнечной энергии и 25% в других сферах - они будут вводиться в течение следующих двух лет".

По заявлению Харрис, экономисты считают, что ее план приведет к росту экономики, а план Трампа - к ее сокращению. Действительно: аналитики из компании Goldman Sachs подсчитали, что экономическая политика Трампа - особенно в области торговли - приведет к небольшому сокращению американской экономики в 2025 году. Напротив, предложения Харрис по экономической политике приведут к незначительному росту экономики в следующем году, напоминает CNN .

Миграция

Говоря о миграции, Трамп указал, что из-за нелегальных мигрантов в США ухудшилась ситуация с безопасностью. Вину за это он возложил на администрацию Байдена - Харрис, утверждая, что они впустили в страну "миллионы мигрантов и преступников".

"У нас появилась новая форма преступности, она называется преступностью мигрантов, и она приобретает такие масштабы, о которых никто не мог и подумать", - заявил Трамп. По его убеждению, США нужна сильная граница и прочные стены.

В свою очередь Харрис упрекнула Трампа, что тот помешал принятию законопроекта, который позволил укомплектовать пограничную службу дополнительным персоналом для преследования транснациональных преступных организаций, торгующих оружием, наркотиками и людьми. "США нужен лидер, который ищет решения и занимается проблемами. Однако Трамп предпочитает использовать проблемы в своих целях, вместо того чтобы их решать", - сказала Харрис.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года.