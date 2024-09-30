Помощь Германии Украине под угрозой из-за партии Вагенкнехт?

Немецкие социал-демократы из СДПГ и консерваторы из Христианско-демократического союза (ХДС) столкнулись с одной и той же проблемой. На прошедших недавно выборах в трех восточных землях Германии - Саксонии, Тюрингии и Бранденбурге - высокие результаты показали правопопулисткая партия "Альтернатива для Германии" (AдГ) и созданный только в начале нынешнего года "Союз Сары Вагенкнехт" (ССВ).

Две эти партии объединяет то, что они выступают против поддержки Германией Украины и хотят, чтобы Берлин стремился к достижению мира между Россией и Украиной, даже если это будет происходить за счет территориальных уступок Киева. Правительство ФРГ во главе с канцлером от СДПГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и оппозиционный консервативный блок ХДС/ХСС, напротив, хотят и далее оказывать Украине военную помощь - сколько бы времени на это не потребовалось.

Если бы речь шла только о противостоянии с AдГ, это было бы не столь серьезной проблемой для ХДС и социал-демократов, поскольку ни одна из немецких политических партий не хочет вступать в коалицию с правыми популистами. Но необходимое для формирования правительств большинство без участия АдГ в трех вышеупомянутых федеральных землях возможно только в том случае, если в составе правящих коалиций будет ССВ. А эта партия настаивает на своем требовании, с которым она шла на региональные выборы: ССВ войдет в земельное правительство только в том случае, если его остальные участники также выскажутся за мирные переговоры с Россией.

Внешняя политика - задача федерального правительства

Однако помощь Украине - вопрос внешнеполитический и не является в ФРГ компетенцией региональных властей. Премьер-министр Бранденбурга, социал-демократ Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) в этой связи с иронией отметил, что у Бранденбурга пока нет собственных министерств обороны и иностранных дел и, "и так будет и в следующем земельном правительстве".

Предвыборные плакаты партий ССВ и АдГ в Бранденбурге Фото: Sascha Steinach/IMAGO

В интервью DW политолог Хеннинг Хофф (Henning Hoff) из Германского общества внешней политики (DGAP) сослался на результаты опросов, которые показывают, что даже среди сторонников ССВ вопрос о поддержке Украины играл лишь второстепенную роль при принятии решения, за кого голосовать на выборах. Поэтому, уверен политолог, требования ССВ по этому поводу являются "слабо аргументированными и совершенно преувеличенными, если не сказать самонадеянными".

Беспокойство в Берлине в связи с требованиями ССВ

Тем не менее премьер-министру Бранденбурга Войдке придется иметь дело с вышеупомянутым требованием ССВ - как и его саксонскому коллеге Михаэлю Кречмеру (Michael Kretschmer) из ХДС, а также вероятному будущему главе правительства Тюрингии Марио Фойгту (Mario Voigt), тоже представляющему ХДС. Всем троим для получения большинства в ландтагах, необходимого для формирования правительства без АдГ, необходим в качестве коалиционного партнера "Союз Сары Вагенкнехт".

ССВ как партия, входящая в земельные правительства и при этом категорически отвергающая политику Германии в отношении Украины, вызывает тревогу и на федеральном уровне. Лидер ХДС Фридрих Мерц (Friedrich Merz) ясно дал понять: "Наша позиция не изменится, несмотря на усиление AдГ и ССВ. Если Украина падет, свободе всей Европы будет нанесен огромный ущерб".

Так многие воспринимают АдГ и ССВ: на карнавальной повозке в Майнце сопредседатель АдГ Алис Вайдель (слева) и глава ССВ Сара Вагенкнехт (справа), за рулем - президент РФ Путин, который ведет войну против Украины Фото: Michael Probst/AP/picture alliance

Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), эксперт по вопросам безопасности фракции ХДС/ХСС в бундестаге, идет еще дальше. Незадолго до выборов в восточных землях в комментарии для DW он подчеркнул, что консерваторы не должны идти на уступки ССВ по вопросу помощи Германии Украине. "Потому что именно в этом и заключается стратегия ССВ - способствовать подрыву доверия к партиям демократического центра и тем самым ослаблять их. ССВ - это проводник интересов Кремля", - утверждает Кизеветтер. По его мнению, для ХДС сотрудничество с ССВ "было бы равносильно самоуничтожению".

Новые акценты в позиции канцлера ФРГ

Между тем риторика в Берлине уже меняется и, похоже, в пользу ССВ. Хотя канцлер Олаф Шольц по-прежнему намерен оказывать военную помощь Украине, теперь он все больше подчеркивает роль Германии как миротворца. В своем последнем видеообращении Шольц заявил, что большинство в ФРГ ожидает, что для достижения справедливого мира будут использованы все дипломатические средства. И что "сейчас для этого самое время".

Тем не менее в данный момент нет никаких признаков реальных посреднических усилий со стороны Берлина. Однако в поведении канцлера есть одно ощутимое изменение: в прошлом он обычно, когда речь шла о поставках оружия Киеву, действовал в унисон с президентом США Джо Байденом и ждал решения Вашингтона, прежде чем следовать его примеру. Теперь же, отвечая на вопрос, снимет ли он ограничение на применение поставляемого Украине оружия по целям на территории России, если Байден сделает то же самое, глава правительства ФРГ ответил так: "Это несовместимо с моей личной позицией. Мы не будем этого делать, и у нас есть на то веские причины".

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский Фото: Michael Kappeler/dpa/picture alliance

В трех восточных землях Германии до сих пор еще нет коалиционных соглашений с ССВ о создании региональных правительств. Но политолог Хеннинг Хофф считает, что подобные соображения сами по себе подрывают доверие к политике Берлина в отношении Украины. "Союзники Германии задаются вопросом, что это означает для ее надежности (как партнера. - Ред.), особенно учитывая, что правительство ФРГ послало фатальный сигнал, вдвое сократив сумму на помощь Украине в проекте бюджета на 2025 год - с восьми до четырех миллиардов евро. И сделало слишком мало, чтобы развеять впечатление, что его усилия (по оказанию помощи Киеву. - Ред.) ослабевают", - полагает Хофф.

Трамп за то, чтобы США перестали поддерживать Украину

Борьба за президентское кресло в США дополнительно заставляет нервничать Берлин. В то время как действующий президент Джо Байден, выступая в Генассамблее ООН, еще раз подчеркнул: "Мы продолжим поддерживать Украину", кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп демонстрирует совсем другую позицию. Байден и вице-президент Камала Харрис - соперница Трампа в предвыборной борьбе - втянули США в войну, заявил Трамп в одном из своих выступлений: "И теперь нас не могут оттуда вытащить". Только если он станет президентом, заявил Трамп, США смогут выйти из этой войны: "Я все улажу. Мы должны из этого выйти".

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп Фото: Win McNamee/Getty Images

Если на президентских выборах в ноябре Трамп победит и поддержка Украины закончится, на европейцев будет возложена огромная ноша, прежде всего, - на Германию, которая стоит на самом верху в списке стран, поддерживающих Украину. В 2025 году, когда в Германии пройдут выборы в бундестаг, возникнет сложная ситуация для политических партий, которые стоят на стороне Киева. И в этом случае может понадобиться "Союз Сары Вагенкнехт" - для создания коалиции.

Хеннинг Хофф считает, что немцы будут стабильно поддерживать курс правительства, направленный на помощь Украине: "Проблема заключается в том, что федеральное правительство (также и оппозиционный ХДС/ХСС) хотя и подчеркивают, что будут поддерживать Украину столько, сколько нужно, но неясно с какой целью? Если речь должна идти о том, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров, то того, что делается на данный момент, недостаточно. Только если на Путина будет оказано военное давление, он пойдет на переговоры".

В середине октября президент Байден пригласил в Германию на встречу лидеров стран, поддерживающих Украину. Встреча, вероятно, пройдет на базе Рамштайн. Это будет последней возможностью перед выборами в США заручиться обещаниями союзников предоставить Украине еще больше помощи. Если роль партии Вагенкнехт возрастет, это вызовет сомнения в том, что правительству ФРГ можно доверять.