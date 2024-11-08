Шольц отклонил любые переговоры по Украине без ее участия

Решение по вопросу окончания войны в Украине можно найти только вместе с этой страной, заявил канцлер ФРГ после неформального саммита ЕС в Будапеште. Он признал, что в ЕС есть по этому вопросу разные мнения.

Никаких переговоров о мире в Украине без участия этой страны, обороняющейся от агрессии РФ, быть не должно, уверен федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz). Решение по вопросу окончания войны можно найти только вместе с Украиной, подчеркнул он после неформального саммита ЕС в Будапеште в четверг, 8 ноября.

По словам Шольца, на саммите были высказаны разные мнения по данному вопросу. При этом он указал на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, выступающего против поставок оружия Украине. Для многих других стран ЕС поддержка Украины является приоритетом, добавил глава германского правительства.

Шольц: Украина - жертва нападения

"Украина подверглась нападению. Она приняла решение быть европейским государством, государством, входящим в Европейский Союз и разделяющим его ценности демократии и верховенства закона", - отметил Шольц.

Он также указал, что в ЕС уже созданы условия для предоставления Киеву кредитов на 50 млрд долларов. "На время, о котором идет речь, имеются средства, которые позволят Украине обеспечить свою обороноспособность вне зависимости от финансовых ограничений отдельных стран или развития политической ситуации", - указал канцлер ФРГ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал не делать каких-либо уступок президенту РФ Владимиру Путину с целью достижения мира в его стране. Они "неприемлемы для Украины и самоубийственны для Европы", заявил он. "Не должно быть иллюзий, что проявлением слабости или торговлей какими-то европейскими позициями или статусом какой-либо европейской страны можно купить справедливый мир. Это просто так не работает. Мир - это вознаграждение только для сильных. Потому альтернативы сильной Европе нет", - отметил он.