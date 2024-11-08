Европа в гостях у Орбана: дебаты о войне в Украине и Трампе

Европейское политическое сообщество в Будапеште обменялось порой противоположными мнениями о том, как прекратить войну в Украине, сотрудничать с Трампом и пережить кризис в ФРГ. Репортаж DW.

Вой полицейских сирен каждые несколько минут, кордоны и патрули на улицах, перебои с общественным транспортом - так ощутили на себе саммит Европейского политического сообщества (ЕПС) жители Будапешта, уже почти впавшего в зимнюю спячку после туристического сезона. Никаких флагов ЕС, которыми год назад на таком же саммите пестрели проспекты испанской Гранады, зато на выходе из будапештского аэропорта фотографии играющих детишек во всю стену и надписи: "Добро пожаловать в страну семейных ценностей - Венгрию!"

Большая европейская семья из 42 стран собралась на футбольном стадионе имени Ференца Пушкаша на следующий день после крупных геополитических перемен: победы Дональда Трампа на президентских выборах в США и распада правящей коалиции в Германии на фоне нарастающей практически ежедневно агрессии России против Украины.

"Это хорошая возможность обсудить с европейскими лидерами все вопросы, которые нас объединяют", - сказала по прибытии глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen). А будущий хозяин шестого саммита ЕПС - премьер-министр Албании Эди Рама назвал эту площадку важной для "стран "Е" без "С" - Европы без Cоюза. "У этого форума особая энергия. В отличие от других форумов, здесь гораздо более свободный обмен мнениями и есть возможность касаться опасных тем", - сказал Рама.

Зеленский: Обниматься с Путиным не поможет

Этой возможностью воспользовался президент Украины Владимир Зеленский, которому предоставили слово сразу после открытия форума премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "Некоторые из вас, присутствующих здесь, решительно выступали за то, чтобы Украина пошла на "уступки" Путину. Это неприемлемо для Украины и самоубийственно для всей Европы, - заявил он. - Не стоит питать иллюзий, что, проявив слабость или сдав какие-то европейские позиции или позиции какой-либо европейской страны, можно купить справедливый мир". Он призвал Европу проявить единство и силу, надавить на Россию. "Обниматься с Путиным не поможет. Некоторые из вас обнимаются с ним уже 20 лет, а ситуация только ухудшается", - подчеркнул Зеленский, выступая перед другими европейскими лидерами.

Саммит ЕПС на футбольном стадионе имени Пушкаша Фото: Bernd Riegert/DW

В то же время хозяин саммита Виктор Орбан, подводя итоги, вновь и вновь говорил о прекращении огня в Украине. Называя себя "сторонником мира" и противопоставляя себя "тем, кто хочет и дальше финансировать эту войну", он заявил, что первоначальным условием любого мира является коммуникация, а для этого нужно перемирие. "Я выступаю за прекращение огня, которое дает возможность и время воюющим сторонам общаться и начать переговоры о мире, - заявил Орбан на итоговой пресс-конференции. - Но прекратите убивать друг друга сейчас, и тогда мы сможем поговорить о том, что такое приемлемый прочный долгосрочный мир для всех сторон".

Корреспондентка DW попросила Владимира Зеленского, неожиданно устроившего пресс-конференцию сразу после Орбана, прокомментировать эти заявления. "Лидер, который предлагает прекращение огня без гарантий безопасности, - это просто оратор, - ответил Зеленский, напомнив, что венгерский премьер активно выступает против вступления Украины в НАТО. - Это нонсенс и дисгармония, потому что прекращение огня идет тогда, когда воюющее государство, особенно жертва, знает, что у него будут гарантии безопасности".

Европа ищет подход к Трампу и путь к себе

Украина фактически открыла и закрыла саммит ЕПС в Будапеште, второй большой темой которого стали трансатлантические отношения. Многие лидеры говорили в заявлениях для прессы о важности этого партнерства и поздравляли Дональда Трампа с победой. А генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в свойственном ему стиле напомнил о заслугах Трампа перед альянсом: "Когда он был президентом, именно он стимулировал нас в НАТО перешагнуть двухпроцентный порог (государственных расходов на оборону. - Ред.)"

При этом Рютте указал, что победа России в Украине была бы не в интересах Вашингтона. "Это станет угрозой не только для Европы, для европейской части НАТО, но и для США, - полагает генсек Североатлантического альянса. - Очень скоро мы увидим, что и сами Соединенные Штаты окажутся под угрозой новейших технологических разработок из-за того, что Россия передает свои самые свежие знания и технологии Северной Корее". На форуме журналисты припомнили Рютте его прозвище: экс-премьера Нидерландов в СМИ окрестили "шептуном Трампа", ведь за долгие годы на своем прошлом посту он доказал, что умеет найти подход к непредсказуемому президенту США.

Саммит ЕПС на футбольном стадионе имени Ференца Пушкаша Фото: Marton Monus/REUTERS

Европейские лидеры найдут рациональный способ сотрудничества с Соединенными Штатами, заверил глава Евросовета Шарль Мишель. Он отметил, что с одной стороны Евросоюз стремится углубить отношения с Вашингтоном, но с другой - "хочет быть хозяином своей судьбы".

О том, что Европа должна перестать оглядываться на США, стать более независимой, суверенной и крепко стоять на собственных ногах, говорили многие гости саммита, подчеркивая, что для этого ей нужно существенно укрепить свою оборону, избавиться от зависимостей, в частности, энергетической, и повысить конкурентоспособность, причем, быстро. "Мы, европейцы, должны быть реалистами, мы не можем подходить к трансатлантическим отношениям со слабостью, - сказал греческий премьер Кириакос Мицотакис. - Европа не в состоянии изменить мир, но она может изменить себя, чтобы справиться с изменениями в мире". Лидеры стран ЕС обсудят эти темы уже на следующий день - на неформальном саммите 8 ноября.

В Европе верят в германскую демократию

Будет на неофициальном заседании Евросовета и канцлер ФРГ Олаф Шольц, пропустивший форум Европейского политического сообщества по уважительной причине: развал германской правительственной коалиции. Перед его приездом DW и другие журналисты просили европейских лидеров оценить ситуацию в Германии. В целом главы государств и правительств не выказывали особого волнения, а, напротив, с большим доверием отзывались о германской демократической системе. "Германия - это сильная демократия и сильная экономика. Я уверен, что они со всем разберутся", - сказал премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

Его бельгийский коллега Александр де Кроо тоже призвал "не драматизировать": "Это часть демократии - есть правительство, есть выборы, приходят новые правительства. Это не означает остановки европейской экономики и уменьшения влияния Германии". Де Кроо назвал ФРГ локомотивом европейской экономики, а президент Косово Вьоша Османи - столпом европейского успеха. Европа не будет сильной без сильной Германии, считает и глава Европарламента Роберта Метсола.

"Нам нужно сильное и сплоченное правительство Германии, и нам нужна сильная Германия в Европейском Союзе. У нас сейчас обсуждаются очень существенные вопросы: новая Еврокомиссия, новая программа Еврокомиссии, бюджет, так что это важно", - сказал премьер-министр Финляндии Петтери Орпо.

В Будапеште, по традиции встреч Европейского политического сообщества, совместных заявлений не делали. Лидеры "стран "Е" без "С" разъехались, а для их коллег из ЕС один саммит плавно перетек в другой, начавшийся с рабочего ужина.