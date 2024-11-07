Зеленский в Будапеште призвал не делать уступок Путину

Какие-либо уступки по достижению мира в Украине неприемлемы для Украины и будут самоубийственными для Европы, заявил украинский президент на саммите Европейского политического сообщества.

Какие-либо уступки президенту РФ Владимиру Путину с целью достижения мира в Украины будут "неприемлемыми для Украины и самоубийственными для Европы", уверен президент обороняющейся страны Владимир Зеленский. Выступая в четверг, 7 ноября, на саммите Европейского политического сообщества в Будапеште, он напомнил о дискуссиях вокруг предложений "поддаться Путину, отступить, пойти на какие-то "уступки".

Зеленский: Справедливый мир нельзя купить слабостью

"Не должно быть иллюзий, что проявлением слабости или торговлей какими-то европейскими позициями или статусом какой-либо европейской страны можно купить справедливый мир. Это просто так не работает. Мир - это вознаграждение только для сильных. Потому альтернативы сильной Европе нет", - отметил он.

Украинский президент также высказал уверенность, что Россия начала войну против его страны не потому, что ей нужно больше территории. "Она хотела глобальной власти, сначала - контроля над Украиной, а потом - над всеми вами, как это было когда-то при советском или имперском правлении", - заявил он. Зеленский напомнил о советских танках в Будапеште. "Так же, как Будапешт, каждый город в Украине и все наши страны заслуживают безопасности и мира", - подчеркнул он.

Зеленский также сообщил о разговоре с Дональдом Трампом, победившим на выборах президента США. "Конечно, мы еще не можем знать, какими будут его конкретные действия. Но надеемся, что Америка станет сильнее. Именно такая Америка нужна Европе. А сильная Европа - это то, что нужно Америке", - добавил он.

Шойгу: Запад стоит перед выбором

Ранее в тот же день секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу указал, что Запад стоит перед выбором - "продолжать финансирование Киева и дальнейшее уничтожение народа Украины или признать сложившиеся реалии и начать договариваться". Как отмечает ТАСС экс-министр обороны России также утверждал, что ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины.

Экс-президент США Дональд Трамп, который победил на президентских выборах 5 ноября, неоднократно высказывался за сокращение поддержки Украины и обещал положить конец войне в короткие сроки.