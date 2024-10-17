Зеленский призывает принять "план победы" на саммите ЕС

Президент Украины по пути в Брюссель сообщил о цели своего участия в специальном заседании Евросовета на уровне лидеров европейских стран. Зеленский представит свое видение завершения войны с РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский намерен представить свой "план победы" на специальном заседании Европейского советана уровне лидеров, которое состоится в четверг, 17 октября. "План победы" - наш инструмент принуждения России к миру. Все лидеры Европы услышат, как следует усилить наши позиции. Нам нужно завершить эту войну справедливо", - написал он в Telegram по пути следования в Брюссель. Полный текст обращения также опубликован на сайте президента Украины .

Зеленский поблагодарил главу Евросовета Шарля Мишеля за это приглашение и анонсировал ряд запланированных встреч, в частности с президентом Европарламента Робертой Метсолой и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "А также мы готовимся к заседанию совета "Украина - НАТО" на уровне министров обороны", - добавил украинский президент, отметив, что наиболее важно сейчас защитить Украину в преддверии наступающей зимы - уже третьей после полномасштабного вторжения России.

Зеленский накануне представил "план победы" в Верховной раде

Согласно выступлению Зеленского на трибуне Рады 16 октября, в "план победы" Украины входят пять пунктов: первый - геополитический, второй и третий - военные, четвертый - экономический, пятый - безопасность. "Первый пункт - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - сказал Зеленский. После выступления президента депутаты приветствовали план стоя.

Второй пункт плана - оборона, в него входит секретное приложение. Третий пункт - сдерживание российской агрессии, который также содержит секретное приложение для союзников. Пункты включает в себя обеспечение Украины необходимым вооружением и разрешение на использование дальнобойного оружия. Четвертый пункт - стратегически-экономический потенциал Украины, к нему также имеется секретное приложение для союзников. Пятый пункт рассчитан на восстановление Украины в послевоенный период.

Реакция на озвученный "план" - неоднозначная

Оппозиция в Раде критикует план Зеленского. "План должен быть реалистичным, а не рамочным, - считает, в частности, Ирина Геращенко из крупнейшей в парламенте Украины оппозиционной фракции "Европейская солидарность". "До победы еще нужно дожить и выстоять, - добавила она, - и теперь ключевой вопрос: как нам победить? Партнеры за нас это не сделают, при всем к ним уважении".

В свою очередь генсек НАТО Марк Рютте, комментируя накануне встречи с Зеленским возможность ускоренного вступления Украины в альянс, сослался на положительную резолюцию вашингтонского саммита, но не стал называть конкретных сроков.