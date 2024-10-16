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ПолитикаУкраина

Марк Рютте не озвучил сроки приема Украины в НАТО

Алексей Волошинов
17 октября 2024 г.

Генсек НАТО, комментируя возможность ускоренного вступления Украины в альянс, сослался на резолюцию вашингтонского саммита, но не стал называть конкретных сроков.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, 3 октября
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве, 3 октябряФото: Ukraine Presidency/Bestimage/IMAGO/

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не назвал точных сроков, в которые Украина может быть принята в альянс. Выступая на пресс-конференции в Брюсселе в среду, 16 сентября, он сослался на составленную по итогам предыдущего саммита НАТО в Вашингтоне резолюцию, в которой, в частности, говорится о "необратимости" пути Киева к евроатлантической интеграции.

"НАТО в Вашингтоне решило сделать путь к членству в НАТО для Украины (необратимым - Ред.)", - приводят слова Рютте информационные агентства. Он добавил, что находится "в тесном контакте" с союзниками и Киевом, чтобы понять, "как мы можем предпринять следующие шаги, и как сделать так, чтобы они оказались успешными".

Вступление Украины в НАТО - часть "плана победы" Владимира Зеленского

Ранее в тот же день президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной раде свой "план победы" в войне против России, состоящий из 5 пунктов и 3 секретных протоколов. Условием номер один в плане Зеленского значилось приглашение Киева в НАТО "сейчас". "Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - пояснил он.

Среди других пунктов "плана победы" - усиление обороноспособности Украины (в том числе продолжение операций ВСУ на территории России и снятие ограничений на удары западным оружием по территории РФ); сдерживание России; использование стратегического экономического потенциала Украины и использование украинских военнослужащих для укрепления европейской обороны после окончания войны.

Комментируя предложения украинского президента, Марк Рютте сказал, в НАТО "активно обсуждают" "план победы" и "используют все возможности, чтобы шаг за шагом продвигать его дальше".

17 октября Владимир Зеленский примет участие во встрече министров обороны стран НАТО

В среду, 16 октября, также стало известно, что Владимир Зеленский посетит 17 октября Брюссель, где примет участие во встрече министров обороны стран НАТО. Агентство dpa отмечает, что в тот же день у него состоится совместная пресс-конференция с генсеком альянса Марком Рютте.

Кроме того, в четверг визита Зеленского ожидают на саммите ЕС. Накануне глава Европейского совета Шарль Мишель написал в своем аккаунте в соцсети Х, что пригласил украинского лидера представить там свой "план победы".

 

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