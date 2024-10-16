Зеленского позвали представить "план победы" на саммите ЕС

Глава Евросовета Шарль Мишель пригласил Зеленского рассказать о войне в Украине и представить свой "план победы" на саммите ЕС.

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит ЕС, который состоится 17 октября. Об этом европейский политик написал в своем аккаунте в соцсети Х во вторник, 15 октября.

"Я пригласил президента Зеленского на саммит Европейского совета чтобы он подвел итоги последних событий в войне России против Украины и представил свой план победы", - говорится в посте Мишеля.

"План победы" в войне Владимира Зеленского

Во время своего визита в США в конце сентября 2024 года Владимир Зеленский заявил, что представил действующему президенту страны Джо Байдену, а также кандидатам на этот пост Камале Харрис и Дональду Трампу свой "план победы" Украины в развязанной Кремлем войне. Впрочем, позднее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что план Зеленского "не впечатлил" администрацию Байдена из-за отсутствия в нем "всеобъемлющей стратегии".

Уже в октябре Владимир Зеленский обсудил "план победы" с высокопоставленными западноевропейскими политиками. В частности, в ходе своего турне он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и недавно назначенным на должность генерального секретаря НАТО Марком Рютте.