Зеленского позвали представить "план победы" на саммите ЕС

Зеленского позвали представить "план победы" на саммите ЕС16 октября 2024 г.
Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить саммит ЕС, который состоится 17 октября. Об этом европейский политик написал в своем аккаунте в соцсети Х во вторник, 15 октября.
"Я пригласил президента Зеленского на саммит Европейского совета чтобы он подвел итоги последних событий в войне России против Украины и представил свой план победы", - говорится в посте Мишеля.
"План победы" в войне Владимира Зеленского
Во время своего визита в США в конце сентября 2024 года Владимир Зеленский заявил, что представил действующему президенту страны Джо Байдену, а также кандидатам на этот пост Камале Харрис и Дональду Трампу свой "план победы" Украины в развязанной Кремлем войне. Впрочем, позднее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что план Зеленского "не впечатлил" администрацию Байдена из-за отсутствия в нем "всеобъемлющей стратегии".
Уже в октябре Владимир Зеленский обсудил "план победы" с высокопоставленными западноевропейскими политиками. В частности, в ходе своего турне он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и недавно назначенным на должность генерального секретаря НАТО Марком Рютте.