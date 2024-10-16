Зеленский представил в Верховной раде "план победы" Украины

В "план победы", представленный Раде, входят пять пунктов: первый - геополитический, второй и третий - военные, четвертый - экономический, пятый - безопасность, сообщил президент Украины украинским законодателям.

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 16 октября, впервые публично представил свой "план победы", состоящий из 5 пунктов и 3 секретных протоколов. По словам президента, для завершения агрессивной российской войны Украина и партнеры должны вместе изменить обстоятельства так, чтобы Россия "была принуждена к миру".

В "план победы" входят пять пунктов: первый - геополитический, второй и третий - военные, четвертый - экономический, пятый - безопасность, сообщил президент Украины украинским законодателям. "Первый пункт - это приглашение в НАТО. Сейчас. Это определенность, как партнеры видят место Украины в архитектуре безопасности", - сказал Зеленский. После выступления президента депутаты приветствовали план стоя.

"План победы" и секретные приложения

Второй пункт плана - оборона, в него входит секретное приложение. Третий пункт - сдерживание российской агрессии, который также содержит секретное приложение для союзников. Пункты включает в себя обеспечение Украины необходимым вооружением и разрешение на использование дальнобойного оружия. Четвертый пункт - стратегически-экономический потенциал Украины, к нему также имеется секретное приложение для союзников. Пятый пункт рассчитан на восстановление Украины в послевоенный период.

"Завтра я представлю план победы на заседании Европейского совета, но мне было очень важно представить его вам, сегодня, всем", - завершил свою речь Зеленский. Заседание в Раде состоялось с участием народных депутатов, министров, военного руководства страны, а также иностранных гостей и послов.

Подоляк: Украина капитулировать не будет

Как сообщил накануне советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телемарафона, в "плане победы" есть приложения, которые, "безусловно, не будут публично обсуждаться". Речь идет о трех секретных протоколах, упомянутых Зеленским во время выступления в Верховной раде. "Это все, что касается математической составляющей, то есть какое количество оружия, в каком виде и так далее должно быть предоставлено Украине", - уточнил Подоляк.

По словам советника, ключевые партнеры с точки зрения поставок оружия Украине - США, Великобритания, Германия, Франция и Италия. "Данный план - логика этого этапа войны. Это логика того, почему в этой войне не может быть каких-то компромиссных, странных инициатив, говорящих: можно остановить войну, не принуждая к этому Россию, а просто отдав ей что-то - то есть простимулировав Россию. Президент хочет, чтобы общество поняло это", – цитируют заявление Подоляка украинские СМИ. По словам Подоляка, партнерам Украины надо решить, "готовы ли они все вместе капитулировать". "Украина капитулировать не будет", - подчеркнул он.

Зеленского пригласили представить "план победы" на саммите ЕС

Глава Европейского совета Шарль Мишель пригласил президента Украины посетить саммит ЕС, который состоится 17 октября. Об этом европейский политик написал накануне в соцсети Х. "Я пригласил президента Зеленского на саммит Европейского совета чтобы он подвел итоги последних событий в войне России против Украины и представил свой "план победы", - говорится в посте Мишеля.

Во время своего визита в США в конце сентября 2024 года Владимир Зеленский заявил, что представил действующему президенту страны Джо Байдену, а также кандидатам на этот пост Камале Харрис и Дональду Трампу свой "план победы" Украины в развязанной Кремлем войне. Впрочем, позднее газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в Белом доме сообщила, что план Зеленского "не впечатлил" администрацию Байдена из-за отсутствия в нем "всеобъемлющей стратегии".

Уже в октябре Владимир Зеленский обсудил "план победы" с высокопоставленными западноевропейскими политиками. В частности, в ходе своего турне он встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и недавно назначенным на должность генерального секретаря НАТО Марком Рютте.