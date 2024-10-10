Зеленский обсудил "план победы" Украины с Макроном в Париже

Из Лондона президент Украины прибыл в Париж, где попросил помощи для предстоящей зимы. Зеленский признал сложную ситуацию на фронте и назвал дезинформацией сообщения о якобы обсуждаемом прекращении огня.

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с французским коллегой Эмманюэлем Макроном "план победы" его страны в оборонительной войне против России. В четверг, 10 октября, Зеленский после визита в Лондон прибыл для переговоров в Париж.

Украине необходима поддержка в преддверии нового зимнего сезона и на фоне продолжающихся боев на востоке страны. Он признал "сложную ситуацию" на фронте и "большой дефицит" некоторых видов вооружений.

Президент Украины опроверг обсуждение возможного прекращения огня

После переговоров с Макроном Зеленский также опроверг предположения о том, что обсуждал с европейскими лидерами условия возможного прекращения огня в войне с РФ. "Это не тема наших обсуждений", - подчеркнул он и назвал подобные сообщения попытками дезинформации со стороны Москвы.

Как заявил перед встречей Елисейский дворец, переговоры с Зеленским являются для Макрона шансом "подтвердить решимость Франции оказывать долгосрочную и совместную со всеми партнерами неизменную поддержку Украине и украинскому народу".

Поездки Зеленского по странам Западной Европы

Это уже пятый визит Зеленского во Францию с начала полномасштабной войны РФ против Украины в феврале 2022 года. Париж стал второй остановкой Зеленского в ходе поездок в страны Западной Европы, где он пытается добиться гарантий поддержки Украины перед президентскими выборами в США. Ранее в тот же день он посетил Лондон, где встретился с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. В ходе консультаций речь шла о подготовленном Зеленским "плане победы" Украины в войне с РФ, сообщил Стармер.

В свою очередь Рютте заявил об отсутствии угрозы для Украины в случае возвращения в Белый дом Дональда Трампа, поскольку он, по мнению главы НАТО, понимает суть войны РФ против Украины. Владимир Зеленский после встречи на Даунинг-стрит заявил, что изложил детали "плана победы" Украины, который "нацелен на создание правильных условий для справедливого окончания войны". "Мы договорились работать над этим с нашими союзниками", - отметил он и вновь отверг любой мирный план, подразумевающий уступку России территорий Украины.

Из Парижа Зеленский вылетит в Рим для встречи с главой правительства Италии Джорджей Мелони, а 11 октября прибудет в Берлин, где его примут канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) и федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (Frank-Walter Steinmeier). Первоначально планировалось, что Зеленский примет участие в очередном заседании контактной группы по помощи Украине в формате "Рамштайн" в Германии, на которое пригласил президент США Джо Байден. Но за несколько дней до визита в ФРГ Байден его отложил из-за урагана "Милтон". После этого была отменена и встреча союзников Украины на военной базе Рамштайн. Накануне он встретился в Хорватии с лидерами стран Юго-Восточной Европы.