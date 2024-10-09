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Владимир Зеленский посетит Париж, Рим и Берлин 10-11 октября

Ольга Лебедева
Опубликовано 9 октября 2024 г.Обновлено 9 октября 2024 г.

Несмотря на отмену заседания контактной группы в формате "Рамштайн" по военной помощи Украине, Владимир Зеленский приедет в Германию, Италию и Францию.

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Президент Украины Владимир Зеленский
Владимир Зеленский в Берлине в июне 2024 годаФото: Annegret Hilse/REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский приедет 11 октября в Берлин. В ходе визита он встретится с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier), сообщили в среду, 9 октября, агентства dpa и Reuters со ссылкой на источники, знакомые с подготовкой визита.

Ранее о предстоящем визите Зеленского сообщило издание Bild.

Зеленский прибудет в Париж

Между тем, 10 октября Владимир Зеленский прибудет в Париж, его примет президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщил Елисейский дворец. "Встреча предоставит президенту возможность подтвердить решимость Франции по-прежнему оказывать непоколебимую поддержку Украине и украинскому народу в долгосрочной перспективе и вместе со всеми союзниками", - указывается в заявлении.

В свою очередь офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявил, что она также встретится в Риме с Зеленским 10 октября. После этого украинского президента примет в Ватикане Папа римский Франциск, сообщается далее.

Байден отложил визит в Германию

Ранее планировалось, что 10 октября в Берлин прилетит президент США Джо Байден с первым визитом в рамках двусторонних отношений. 8 октября в Вашингтоне объявили, что поездка Байдена отложена из-за урагана "Милтон". В связи с этим были отменены планировавшиеся встречи американского президента с руководителями ФРГ и лидерами других европейских стран, а также заседание контактной группы в формате "Рамштайн"по военной помощи Украине, обороняющейся от российского вторжения.

Правительство ФРГ, в частности, сообщило, что из-за отмены визита Байдена в Германию не приедут президент Франции Эмманюэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

 

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