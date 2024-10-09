Почему Украина пока не получит французские истребители

Париж сообщил, что Киев получит истребители Mirage-2000 на несколько месяцев позже, но перед этим их модернизируют. DW разбиралась, как эти самолеты могут укрепить Воздушные силы Украины.

Несмотря на обещание предоставить Украине до конца 2024 года партию истребителей Mirage-2000, сделанное в июне президентом Франции Эмманюэлем Макроном, в этом году самолетов Украина не получит. О задержке в поставках сообщил 8 октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню. По его словам, французские истребители передадут Киеву в первом квартале 2025 года.

Почему Украине нужен французский Mirage-2000

По данным специализированного издания Defence News, французская компания Dassault Aviation выпустила около 600 самолетов Mirage-2000, половина из которых была экспортирована в восемь стран, в частности, в Грецию, Объединенные Арабские Эмираты и Тайвань. Самолет достигает в длину около 14 метров, размах его крыла - около девяти метров, имеет пустой вес 7500 килограммов и развивает максимальную скорость до примерно 2700 километров в час.

Mirage 2000-5 - это модернизированная модификация этого боевого самолета, у которого есть улучшенный радар и который может оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" Mica, а также нести крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG, которые Франция поставляет Украине.

В разговоре с DW главный редактор специализированного украинского издания Defense Express Олег Катков выразил уверенность, что французские самолеты существенно укрепят Воздушные силы Украины, прежде всего, в противовоздушной обороне. "Главная и первая задача "Миражей" - обеспечение противовоздушной обороны. Их используют для отражения ударов, в первую очередь, крылатых ракет, а также дронов", - говорит эксперт.

Истребитель Mirage-2000 Фото: Ludovic Marin/AFP/Getty Images

Насколько модернизация "Миражей" усилит их?

Себастьян Лекорню в своей публикации в соцсети X сообщил, что "Миражи", которые поставят Украине, будут модернизированы. "На авиабазе Казо, в Жиронде, они будут оснащены новым оборудованием: для ведения наземного боя и радиоэлектронной борьбы", - отметил он.

По мнению Каткова, в результате этой модернизации французские истребители смогут использовать дальнобойные бомбы, как минимум, французские бомбы AASM Hammer с дальностью поражения более 70 километров. Также, по его словам, во время такой модернизации было бы логичным интегрировать под Mirage 2000-5 такие планирующие боеприпасы, как американские JDAM-ER и SDB, которые уже есть на вооружении ВСУ - для поражения наземных целей в непосредственной близости от линии фронта.

Важным является также и анонсированное французским министром усиление средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) самолетов. Таким образом, предполагает Катков, французские истребители Mirage собираются сделать более устойчивыми к воздействию российских средств РЭБ. Это может касаться как работы навигационных систем, так и бортовой радиолокационной станции самолета и систем связи.

Поскольку советские бомбардировщики Су-24, которые есть на вооружении ВС ВСУ, уже в течение достаточно длительного времени эффективно применяют крылатые ракеты воздушного базирования SCALP и Storm Shadow против российских наземных объектов, то вопрос их применения на "Миражах" является, по мнению эксперта, второстепенным.

Разница между Mirage и F-16

Хотя Mirage-2000 и F-16 разрабатывались примерно одновременно, они имеют существенные различия - как в своей конструкции и характеристиках, так и в боевом применении. "В Mirage 2000-5 не интегрированы дальнобойные ракеты "воздух-воздух". Для выполнения задачи противовоздушной обороны в тыловых районах Mirage подходит. Для выполнения задачи пускать планирующие бомбы он тоже подходит. Под эти две задачи подходит и F-16. Но F-16 может выполнить еще одну задачу - отогнать вражескую авиацию от рубежей сброса их вооружения. Mirage 2000-5 с этой задачей просто не справится, поскольку не имеет соответствующего вооружения", - отмечает Катков.

Mirage-2000 не эффективен в воздушных боях, но важен для выполнения других задач Фото: Nicolas Economou/NurPhoto/picture alliance

Это объясняется тем, что главной ракетой класса "воздух-воздух" на вооружении F-16 является AIM-120, которые, в зависимости от модификации, имеют дальность поражения до 160 километров, говорит эксперт. По его мнению, благодаря этим ракетам, в случае необходимости выполнения задачи отбросить российскую авиацию от линии использования их вооружения, F-16 выполнит ее объективно лучше, чем Mirage-2000. Ведь последний может оснащаться лишь ракетами класса "воздух-воздух" Mica, дальность которых значительно скромнее - 60-80 километров.

На слабость "Миражей" в потенциальном воздушном бою против российских самолетов указывает также бывший инженер по испытаниям "Конструкторского бюро Антонов" Константин Криволап. По его мнению, в этом французские истребители даже слабее советских МиГ-29. "У них более слабые радары, а вооружение не позволяет вести воздушный бой. Считается, что Mirage 2000-5 - для воздушного боя. Но о чем можно говорить, когда у тебя радар на 100 километров, а ракета в лучшем случае стреляет на 80. Если их бросить на российский Су-35, он их просто расстреляет", - отметил эксперт в комментарии изданию "РБК-Украина".

Сколько "Миражей" может получить Украина?

В июле этого года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская армия нуждается, как минимум, в 128 истребителях F-16, чтобы "сравняться" в небе с российской авиацией. До сих пор Украина получила от Дании и Нидерландов считанные самолеты F-16, поэтому до достижения этой цели еще очень далеко. Как отмечает Олег Катков, "теоретически, даже если сложить все обещания общего ресурса передачи F-16, Украине могут передать около 70 самолетов - и это до 2027 года". "И в этой ситуации возникает вопрос о том, где брать необходимое количество воздушных боевых машин", - говорит эксперт.

Эту ситуацию действительно могли бы улучшить французские "Миражи". Париж не называет количество самолетов, которые планирует предоставить Киеву. По данным французского портала Opex360, ВВС Франции имеют на вооружении лишь 20 самолетов типа Mirage 2000-5, которые должны быть списаны до 2030 года. Поэтому общее количество истребителей, на которые Украина может рассчитывать от Франции, просто физически не может превысить эту цифру.

Но парк боевых самолетов ВС ВСУ может не ограничиться лишь F-16 и Mirage-2000, ведь в конце сентября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что, кроме обязательства партнеров поставить Украине эти самолеты, продолжаются также консультации по поставке еще двух типов истребителей - Gripen и Eurofighter.