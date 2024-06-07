Mirage: что нужно знать об обещанных Киеву истребителях

Париж пообещал предоставить Украине ударные самолеты Mirage-2000 и подготовить для них пилотов. DW разбиралась, чем примечателен этот самолет и способен ли он усилить ударную мощь ВС ВСУ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил 6 июня планы Парижа передать Вооруженным силам Украины (ВСУ) партию ударных самолетов Mirage-2000. Соответствующее заявление французский лидер сделал в прямом эфире французского телевидения. "Завтра мы начнем новое сотрудничество и объявим передачу Украине истребителей Mirage 2000-5 французского производителя Dassault и будем подготавливать украинских пилотов во Франции", - процитировало Макрона агентство AFP.

"Ключевым фактором является время подготовки пилотов, поэтому мы собираемся предложить президенту Зеленскому, чтобы пилоты проходили обучение уже этим летом - обычно это занимает пять-шесть месяцев - чтобы до конца года они могли управлять этими самолетами", - добавил Макрон. Хоть французский лидер не стал уточнять, о каком именно количестве самолетов идет речь, он подчеркнул, что они позволят Украине защитить свою территорию и воздушное пространство.

В Киеве уже давно присматриваются к Mirage-2000

Показательно, что еще в начале этого года командующий Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВС ВСУ) Николай Олещук вскользь упомянул возможность оснащения Сил обороны Украины этими самолетами в контексте усиления возможностей ударной авиации для обеспечения наступательных и оборонительных действий. В своем Telegram-канале Олещук тогда отмечал, что приоритетом для Украины является освоение истребителя F-16. "Впрочем, наши специалисты изучают и другие возможности по увеличению боевого потенциала авиации в целом. Мы не исключаем любую помощь партнеров по многоцелевым самолетам, штурмовой авиации, вертолетам", - написал он тогда.

В то время военно-воздушные силы Украины имели на вооружении четыре основных типа боевых самолетов советского производства. Их постепенно должна заменить западная техника, подчеркнул Олещук. "Конечно, сразу отказаться от эксплуатации советских летательных аппаратов мы не сможем. Поэтому наряду с F-16 в небе будут работать и МиГ-29, не исключено, что боевые способности бомбардировщиков Су-24М усилит Mirage-2000D, а штурмовиков Су-25- A-10 Thunderbolt II", - предположил он тогда.

О переговорах между Киевом и Парижем по Mirage писали в прессе

Впоследствии французская пресса, в частности специализированное издание IntelligenceOnline в своих публикациях от 5 и 12 февраля уточнило, что Киев ведет переговоры с Парижем о получении самолетов в модификации Mirage-2000D.

По данным источников издания, вопрос передачи Украине этих самолетов должен был обсуждаться во время визита президента Франции Эмманюэля Макрона в Киев, который планировался на 13-14 февраля этого года, но по соображениям безопасности его отменили и 16 февраля Зеленский сам прибыл в Париж, где встречался с Макроном.

Почему ВСУ нужен французский Mirage-2000

Согласно данным специализированного издания Defence News, французская компания-производитель Dassault Aviation изготовила около 600 самолетов Mirage 2000, половина из которых была экспортирована в восемь стран, в том числе в Грецию, Объединенные Арабские Эмираты и Тайвань.

Как уточняют авторы издания, Mirage 2000-5 - это модернизированная версия этого боевого самолета, который оснащен улучшенным радаром. Отмечается, что эта модификация Mirage 2000 может оснащаться ракетами класса "воздух-воздух" Mica, а также быть носителем крылатых ракет воздушного базирования SCALP-EG, которые Франция поставляет Украине.

Крылатые ракеты воздушного базирования SCALP-EG/Storm Shadow, носителем которых может быть Mirage 2000-5 (фото из архива) Фото: RABIH MOGHRABI/AFP/Getty Images

А то, что самолеты Mirage 2000 могут не только теоретически оснащаться этими крылатыми ракетами, но и успешно применять их, засвидетельствовали операции французских ВВС против международной террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) в марте 2016 года. Тогда несколько самолетов модификации Mirage 2000D нанесли удар этими средствами поражения по командному пункту ИГ в одном из регионов Ирака. А впервые Mirage 2000D применили ракеты этого типа во время операций против войск ливийского диктатора Каддафи в 2011 году, отмечало французское специализированное издание Opex360 без дальнейшей детализации.

Стоит напомнить, что Украина получает идентичные крылатые ракеты, только уже под названием Storm Shadow, и от Великобритании. Кроме того, в апреле этого года министр обороны Великобритании Грант Шэппс признал, что Италия так же планировала передачу определенного количества таких ракет Украине. Впрочем, официальный Рим не стал комментировать тогда соответствующий запрос журналистов Defence News касательно этого заявления британского чиновника. До сих пор единственным носителем этих ракет, которые с 2023 года успешно поразили не одну цель на оккупированных россиянами украинских территориях, включая Крым, в ВС ВСУ был только советский самолет Су-24.

Таким образом французский Mirage 2000-5 станет вторым типом самолетов западного производства, которые должны поступить на вооружение ВСУ. Хотя точное время появления этих самолетов в украинском небе неизвестно, выступая 7 июня перед французскими законодателями в Париже, Зеленский отметил: "Уверен, что наступит день, когда Украина сможет увидеть в своем небе такие же самолеты, которые вчера мы видели в небе Нормандии".