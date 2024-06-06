Макрон пообещал передать Киеву истребители Mirage 2000

Президент Франции не уточнил число истребителей, но заявил, что программы подготовки пилотов для них будут реализованы "до конца года". Макрон также объявил о планах подготовки и экипировки 4500 украинских солдат.

Франция намерена предоставить Украине некоторое количество модернизированных многоцелевых истребителей Mirage 2000-5, заявил в четверг, 6 июня, президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французским телеканалам TF1 и France 2 . "Они позволят Украине защитить свою территорию и воздушное пространство", - сказал он, уточнив, что украинские пилоты смогут пройти обучение во Франции для пересадки на Mirage уже к концу 2024 года. Точного числа истребителей президент Франции пока не назвал.

Кроме того, Макрон пообещал обучить во Франции еще 4500 украинских военных. Он также подтвердил готовность направить в Украину французских военных инструкторов, уточнив, что "речь не идет об обучении солдат в зоне боевых действий" и потому это "не будет означать эскалации". "Мы работаем со всеми нашими партнерами и примем решение как коалиция на основе коллективного решения в данный момент", - ответил президент на уточняющий вопрос о намерениях.

Встреча Макрона с Зеленским состоится днем 7 июня

Эмманюэль Макрон планирует принять президента Украины Владимира Зеленского в Елисейском дворце днем 7 июня, пообещав в ходе этой встречи сделать "очень точное заявление" о том, что будут делать стороны. Зеленский также встретится с французским министром обороны Себастьеном Лекорню для подписания нескольких соглашений.

Как сообщает агентство AFP, Франция намерена также выделить 650 млн евро в виде кредитов и пожертвований для восстановления разрушенной Россией в ходе войны инфраструктуры Украины. Кроме того, франко-германская оборонная компания KNDS планирует открыть в Украине свой филиал.

Что собой представляют истребители Mirage

Основной боевой самолет ВВС Франции Mirage - многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в 1970-х годах фирмой Dassault Aviation. Помимо Франции, с 1984 года состоит на вооружении нескольких стран Азии, Европы и Латинской Америки. По сообщению агентства dpa, устаревающие истребители Mirage постепенно заменяют более новыми Rafale. Версия самолетов Mirage 2000-5, которые планируют поставить в Украину, считалась одной из лучших в 1990-х годах.

Обсуждения о передаче Mirage для Украине велись и в 2023 году, однако представители Воздушных сил ВСУ были сфокусированы в основном на поставках американских истребителей F-16.

Politico: Украина недовольна темпами подготовки пилотов F-16

Украинские власти требуют от США и других стран ускорить подготовку своих пилотов для истребителей F-16, сообщило 6 июня издание Politico. По словам украинских чиновников, при нынешнем процессе подготовки выпускается недостаточно летчиков для управления боевыми самолетами, которые Киев вскоре получит в качестве военной помощи.

По словам источников издания, Украина не раз заявляла, что готова немедленно отправить в США 30 пилотов для обучения управлению F-16. Однако Белый дом обосновал отказ тем, что в очереди на подготовку к полетам на F-16 стоят и другие страны, нарушить свои обязательства перед которыми США не могут. В других центрах подготовки пилотов F-16 в Дании и Румынии тоже не хватает учебных мест, утверждают источники Politico.

Четыре страны ЕС планируют передать Киеву более 60 истребителей

Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия планируют отправить в Украину этим летом более 60 истребителей американского производства, утверждает издание. Предполагается, что самолеты помогут Украине противостоять РФ в воздухе и оттеснить российские войска от линии фронта, например, в Харьковской области. Кроме того, Нидерланды и Дания разрешили Киеву использовать их F-16 для ударов по военным целям на российской территории.