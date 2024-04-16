Наивные призывы Макрона к "олимпийскому перемирию"

Пока Макрон призывает к прекращению огня на период Олимпиады, пытаясь заполучить в союзники Пекин, на глазах у всех сформировалась российско-иранская "ось зла". И КНР ей мешать не намерен, уверен Иван Преображенский.

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В конце июля во Франции открываются Олимпийские игры, и лидер этого государства предложил вернуться к легендарной практике спортивного перемирия. Эмманюэль Макрон хотел бы добиться прекращения боев на Ближнем Востоке и в Украине на время Олимпиады. В качестве посредника для достижения этой цели он надеется привлечь главу КНР Си Цзиньпина. Не выглядят ли эти призывы сегодня наивными и далекими от реальности?

Китай в установлении стабильного мира не помощник

Европейские лидеры один за другим встречаются с председателем КНР. Через месяц Си Цзиньпина ждут во Франции, а немецкий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) с 14 по 16 апреля находится с визитом в Китае. Помимо развития экономического сотрудничества, еще одна цель европейцев - убедить Китай надавить на Владимира Путина.

Иван Преображенский Фото: Peter Steinmetz/DW

Судя по уровню приема Олафа Шольца в Китае, уровень двусторонних отношений между ФРГ и КНР по-прежнему не тот, чтобы Евросоюз мог добиться от Пекина чего-то существенного. Достаточно того, что германского канцлера встретил "не по рангу" заместитель мэра города Чюнцин. Либеральные европейцы, конечно, могут успокаивать себя, что это не столь важно, визит, мол, был рабочим, а не государственным. Но Китай - это страна традиционных иерархий, там такая встреча случайной быть не может.

Китайские власти, похоже, таким образом дают понять, что готовы только к экономическому сотрудничеству с Евросоюзом, причем на своих условиях. Это жесткая прагматика и язык торга. У Эмманюэля Макрона нет ничего, что Франция могла бы предложить Китаю в ответ на реальные усилия по установлению "олимпийского перемирия" - не говоря уже о стабильном мире.

Считается, что Си Цзиньпин один раз смог притормозить российскую агрессию. В феврале 2022 года Китай четко дал понять, что будет очень недоволен, если Кремль начнет полномасштабную агрессию против Украины до завершения зимней Олимпиады в Пекине. И судя по всему, Путин услышал сигнал. Но тогда речь шла об интересах самого Китая.

Политики ушедшей эпохи переговоров

Европейские лидеры, включая Эмманюэля Макрона, любят говорить, что любая война рано или поздно заканчивается переговорами. Проблема только в том, что вначале ее надо завершить на поле боя с такими результатами, чтобы одна или обе стороны поняли, что дальнейшее кровопролитие не столько бессмысленно, сколько просто невозможно.

Российские власти регулярно утверждают, что не возражают против переговоров. И у европейских политиков, на протяжении последних десятилетий привыкших решать конфликты переговорами, возникает инстинктивное желание использовать этот шанс.

Возможно, кто-то из советников Эмманюэля Макрона убеждает его, что, начав с Москвой переговоры о перемирии на время Олимпиады, Кремль удастся склонить к более масштабным переговорам, которые завершат войну в Украине. Но, похоже, европейским политикам трудно принять тот факт, что в эпоху войн, которая, по признанию многих экспертов, снова наступила в Европе, приобретенные в мирное время навыки могут оказаться бесполезными.

Россия и Иран: дружба на крови

Пока что эффект от заявлений Эмманюэля Макрона обратный: страны, к которым обращен призыв к прекращению военных действий, публично их одобряют. Россия например, поддерживает воздушные атаки союзного ей Ирана по Израилю. Да и с чего бы Москве его осуждать, когда иранцы продают Путину те же ракеты и дроныдля ударов по Украине?

Доходит до абсурда: вице-спикер Госдумы Петр Толстой, любимый в среде французских журналистов за отличное знание их языка, после заявления Макрона воспевает в стихах в социальной сети Х дружбу российского и иранского режимов. На этом фоне бледнеет даже бесстыдное предложение прекратить помощь Украине, которое Макрону в ответ на его мирную инициативу сделала официальная представительница российского МИД Мария Захарова.

Дружба Ирана и России скреплена кровью - и это кровь их жертв. Времена, когда Кремль балансировал между Западом и близкими и понятными Путину диктаторскими режимами, прошли. Возникшая "ось зла" любое мирное предложение рассматривает как слабость.

Чтобы принудить эти страны к каким-то уступкам, надо не призывать их к заключению перемирия, а, как минимум, перехватывать их ракеты и дроны, летящие по мирным городам, - как это сделала Франция во время иранского удара по Израилю. И хочется надеяться, что Эмманюэль Макрон на самом деле это понимает. Просто ждет, когда в Европе дозреют до этой мысли - неизбежной в условиях разрастающихся вокруг Евросоюза военных конфликтов.