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Нидерланды разрешили Украине применять их F-16 против России

Сергей Ромашенко
3 июня 2024 г.

Ограничений на использование обещанных Украине истребителей не будет, заявила глава Минобороны Нидерландов Оллонгрен. "Мы только передаем Киеву вооружения, он сам решает, как их применять", - сказала она.

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Президент Украины Зеленский и премьер Бельгии де Кро на базе ВВС в Мельсбруке
Президент Украины Зеленский и премьер Бельгии де Кро на базе ВВС в МельсбрукеФото: Piroschka Van De Wouw/REUTERS

Американские истребители F-16, которые власти Нидерландов собираются передать в качестве военной помощи Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России, заявила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен в интервью Politico в ходе конференции "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре в понедельник, 3 июня.

По словам Оллонгрен, Нидерланды не будут вводить ограничений, как Бельгия, премьер-министр которой Александр де Кро предупредил Киев о недопустимости полетов F-16 в российском воздушном пространстве.

Министр: Украина сама решает, как использовать вооружения

"Мы применяем тот же принцип, что и при любой другой поставке вооружений: как только мы передаем их Украине, они сами их используют. Мы лишь просим их соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, что означает, что они используют его для достижения тех военных целей, которые им необходимы для самообороны", - пояснила министр.

Нидерланды планируют передать Украине 24 истребителя. Свои F-16 Киеву также пообещали Дания, Норвегия и Бельгия. Первые истребители могут быть переданы уже в июне-июле. В целом, как ожидается, Украина получит около 45 самолетов.

 

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