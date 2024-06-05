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Байден и Зеленский во Франции обсудят ситуацию в Украине

Александра Иванова
5 июня 2024 г.

Президенты США и Украины встретятся на полях торжеств, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии, сообщил советник Джо Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан.

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Президент США Джо Байден садится на борт Air Force One для перелета во Францию
Джо Байден садится на борт Air Force One для перелета во ФранциюФото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Президент США Джо Байден планирует встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во Франции на торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию высадки союзников в Нормандии. Об этом сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан вечером во вторник, 4 июня (по местному времени), на борту самолета Air Force One, вылетевшего в Париж.

По словам Салливана, Байден намерен обсудить с Зеленским ситуацию в Украине и то, каким образом США могут продолжить и усилить поддержку Киева. Советник добавил, что еще одна личная встреча американского и украинского президентов должна состояться на следующей неделе - на полях саммита G7 в Италии.

На вопрос, пользовалась ли уже Украина американским оружием для ударов по военным целям в России, Салливан уклончиво ответил, что не хочет говорить от имени вооруженных сил Украины. Он уточнил, что Вашингтон не планирует отправлять в Украину военных консультантов или инструкторов для обучения украинских солдат.

Владимир Зеленский прибудет с официальным двухдневным визитом во Францию 6 июня. В этот день там пройдут торжества по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии. Ожидается, что 7 июня украинского лидера примет в Елисейском дворце президент Франции Эмманюэль Макрон. У Макрона запланирована также личная встреча с Джо Байденом по завершении торжеств.

Россия не была приглашена для участия в памятных мероприятиях 6 июня во Франции.

Байден о вступлении Украины в НАТО

Накануне, 4 июня, журнал Time опубликовал интервью с Джо Байденом.В беседе, которая состоялась 28 мая, Байден заявил, в частности, что сегодня НАТО значительно сильнее, чем во время, когда он вступил в должность президента. В то же время "мир" в войне России против Украины, по его словам, должен означать гарантию, что "Россия никогда, никогда, никогда, никогда не оккупирует Украину". "И это не означает НАТО, что они (Украина. - Ред.) - часть НАТО. Это означает, что мы поддерживаем с ними отношения, как и с другими странами, куда мы поставляем оружие, чтобы он могли защитить себя в будущем", - указал президент США.

Ранее Джо Байден заявил, что из-за своих предвыборных мероприятий не сможет принять приглашение Владимира Зеленского и лично участвовать в мирном саммите по Украине в Швейцарии. США будут представлены на этой конференции вице-президентом Камалой Харрис и Джейком Салливаном.

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