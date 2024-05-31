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Высадка в Нормандии. Почему Россию не пригласили на юбилей?

Ксения Польская
31 мая 2024 г.

Российской делегации не будет на памятных мероприятиях по случаю 80-летия высадки союзников в Нормандии, поскольку Россию на юбилей не пригласили. Почему - DW пояснили в Елисейском дворце.

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На мероприятиях к 75-летию высадки союзников в Нормандии, 2019 год
На мероприятиях к 75-летию высадки союзников в Нормандии, 2019 годФото: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa/picture alliance

Россия не была приглашена во Францию для участия в памятных мероприятиях 6 июня, посвященных высадке войск союзников в Нормандии 80 лет назад. Эту информацию DW подтвердили официальные источники в Елисейском дворце в пятницу, 31 мая. Французская сторона пояснила, что Россия не удовлетворяет условиям участия в этой церемонии, поскольку ведет против Украины агрессивную войну, интенсивность которой в последние недели только возросла.

В то же время в Париже подчеркнули, насколько важно воздать заслуженные почести всем советским гражданам, внесшим свой вклад в победу во Второй мировой войне. "Мы всегда отдавали дань уважения заслугам Красной армии и ее решающему вкладу в победу над нацизмом, признавая особо тяжкие жертвы, принесенные СССР", - заявили в администрации французского президента.

Вклад русских в победу во Второй мировой обещали отметить

Подчеркнули там и то, что со своей стороны не допустят "инструментализации данной темы, к которой иногда прибегают в России". "Мы всегда отмечали, что на Восточном фронте эта война не была делом исключительно русских - очевидно, что русский народ заплатил очень высокую цену, - но все народы, входившие в то время в состав СССР, внесли свой вклад в эти усилия, включая украинцев, белорусов и многих других", - сказал сотрудник Елисейского дворца. Париж пообещал, что и в этом году намерен отметить этот вклад во время памятных мероприятий, например, на кладбищах, где похоронены солдаты, в том числе русские, погибшие во Франции во время Второй мировой.

Британские ветераны на памятной церемонии в преддверии "Дня Д"
Британские ветераны на памятной церемонии в преддверии "Дня Д"Фото: Dylan Martinez/REUTERS

Отдельный пункт программы будет посвящен легендарному французскому истребительному авиаполку "Нормандия - Неман", воевавшему против гитлеровской армии на советско-германском фронте в 1943-1945 годах. Французский Совет по науке и ориентации организует коллоквиумы по международной оценке Второй мировой войны, где будет представлен вклад Восточного фронта в освобождение Европы. "Политика президента Республики (Эмманюэля Макрона. - Ред.) заключается в том, чтобы смотреть истории в лицо. А когда мы смотрим истории в лицо, мы смотрим на нее правдиво. Мы здесь никогда не занимались ретушью истории", - заявил на брифинге в Париже другой сотрудник Елисейского дворца. 

Участие России в юбилее ранее обсуждалось

В апреле французские СМИ со ссылкой на организатора юбилейных мероприятий - компанию Mission Libération - писали, что нежелательным на нем будет присутствие лишь президента РФ Владимира Путина, но кого-то из россиян все же могут пригласить "в знак признания жертвы, которую принес советский народ, и его вклада в победу 1945 года".

Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Париже, февраль 2024 года
Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон в Париже, февраль 2024 годаФото: Thibault Camus/AP/picture alliance

На церемонию в числе многих почетных гостей приглашены президент США Джо Байден, а также его украинский коллега Владимир Зеленский. Он будет участвовать в памятных мероприятиях "не в контексте истории, а в связи с тем, что высадка  войск союзников в Нормандии 80 лет назад исторически перекликается с той справедливой борьбой, которую сегодня ведет украинский народ", указали в Париже.

За 10 лет до этого, на праздновании по случаю 70-летия нормандской операции, состоялась короткая встреча президента РФ Владимира Путина и только что избранного тогда президента Украины Петра Порошенко. Это произошло после аннексии Россией Крыма и начала военных действий в Донбассе. Тогда же, 6 июня 2014 года, на встрече лидеров Германии, Франции, РФ и Украины во время празднования юбилея высадки союзников был создан "нормандский формат" для урегулирования вооруженного конфликта на востоке Украине. 24 февраля 2022 года он перерос в полномасштабную войну России против Украины.

Высадка войск западных союзников в Нормандии 6 июня 1944 года, или "День Д", - одна из крупнейших военных операций против гитлеровской армии во время Второй мировой войны, в которой участвовали 156 тысяч военнослужащих Великобритании, США и Канады.

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