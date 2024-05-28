США - против ударов предоставленным ими оружием по России

США - против ударов предоставленным ими оружием по России29 мая 2024 г.
США выступают против использования поставляемых ими Украине вооружений для ударов по объектам на территории России. Это дал понять координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 28 мая.
"В нашей политике по этому вопросу изменений нет, - подчеркнул он. - Мы не поощряем использование оружия, поставленного США Украине, для нанесения ударов по России, и не позволяем этого".
Дискуссия о возможности применения высокоточного дальнобойного оружия, поставляемого Западом Украине, для поражения целей на территории РФ разгорелась с новой силой после интервью генсека НАТО журналу The Economist 24 мая, где Йенс Столтенберг сказал: "Для союзников пришла пора задуматься о возможности снять некоторые ограничения на использование оружия, которое они передали Украине".
Макрон об ударах западным оружием по территории РФ
Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) 28 мая также заявил, что Западу следует позволить Украине применять поставляемое ей высокоточное дальнобойное оружие для "нейтрализации" военных баз на территории РФ, с которых осуществляются атаки по Украине.
Со своей стороны Олаф Шольц высказался более обтекаемо, подчеркнув, что использование вооружений, поставляемых Киеву США, Францией и Германией, должно происходить в рамках международного права. При этом, по словам главы правительства ФРГ, "у Украины, с точки зрения международного права, есть все возможности для того, что она делает". "Нужно четко сказать: на нее (Украину. - Ред.) напали, и ей можно защищаться", - добавил Шольц.