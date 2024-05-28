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США - против ударов предоставленным ими оружием по России

Александра Иванова
29 мая 2024 г.

"Мы не поощряем использование оружия, поставленного США Украине, для нанесения ударов по РФ, и не позволяем этого", - заявил представитель Совета нацбезопасности США Кирби.

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Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби
Джон КирбиФото: Ken Cedeno/UPI/newscom/picture alliance

США выступают против использования поставляемых ими Украине вооружений для ударов по объектам на территории России. Это дал понять координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби на брифинге во вторник, 28 мая.

"В нашей политике по этому вопросу изменений нет, - подчеркнул он. - Мы не поощряем использование оружия, поставленного США Украине, для нанесения ударов по России, и не позволяем этого".

Дискуссия о возможности применения высокоточного дальнобойного оружия, поставляемого Западом Украине, для поражения целей на территории РФ разгорелась с новой силой после интервью генсека НАТО журналу The Economist 24 мая, где Йенс Столтенберг сказал: "Для союзников пришла пора задуматься о возможности снять некоторые ограничения на использование оружия, которое они передали Украине".

Макрон об ударах западным оружием по территории РФ

Президент Франции Эмманюэль Макрон на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) 28 мая также заявил, что Западу следует позволить Украине применять поставляемое ей высокоточное дальнобойное оружие для "нейтрализации" военных баз на территории РФ, с которых осуществляются атаки по Украине.

Со своей стороны Олаф Шольц высказался более обтекаемо, подчеркнув, что использование вооружений, поставляемых Киеву США, Францией и Германией, должно происходить в рамках международного права. При этом, по словам главы правительства ФРГ, "у Украины, с точки зрения международного права, есть все возможности для того, что она делает".  "Нужно четко сказать: на нее (Украину. - Ред.) напали, и ей можно защищаться", - добавил Шольц.

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