Киев отказался от плана провести саммит мира в ноябре

Второй саммит мира после конференции в Швейцарии планировалось провести до президентских выборов в США. В Киеве заявили, что к ноябрю подготовка к саммиту должна быть завершена.

Второй саммит мира по Украине, который планировалось провести в ноябре, не состоится. Несмотря на это, к ноябрю все должно быть готово к его проведению, заявила украинскому изданию Telegraf во вторник, 8 октября, советница главы Офиса президента Дарья Заривная, отвечающая за подготовку конференций.

По ее словам, в настоящее время проходят тематические конференции, посвященные отдельным пунктам предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским формулы мира. Основные положения коммюнике по итогам данных встреч "станут основой для предстоящего мирного плана второго саммита", пояснила она.

При этом последняя тематическая конференция состоится 30-31 октября в Канаде и будет посвящена гуманитарным вопросам, в частности, освобождению военнопленных, гражданских заложников и возвращению украинских детей. Вопрос даты проведения второго саммита будет решаться после завершения тематических конференций, добавила Заривная в Telegram .

Второй саммит планировался на ноябрь

Первый мирный саммит, который прошел в Швейцарии в июне этого года, включал представителей более 90 стран. Россия не была приглашена, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны глобального юга провалилась, поскольку некоторые отказались подписывать итоговое заявление, оценивает итоги саммита Bloomberg.

После этого Украина начала подготовку ко второму саммиту мира, который планировалось провести в ноябре. Агентство Bloomberg со ссылкой на источники писало, что Украина стремится организовать еще одну конференцию, чтобы достичь справедливого окончания войны с Россией до ноябрьских президентских выборов в США. Это связано с "перспективой возвращения Дональда Трампа в Белый дом", который хвастался в случае победы на выборах "остановить войну в Украине" еще до своего официального вступления в должность.

Владимир Зеленский заявил, что в нем должны участвовать представители России. В сентябре представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия не будет участвовать в готовящемся Украиной втором саммите мира. Помимо прочего она обвинила Украину и мировое сообщество в намерении "предъявить России ультиматум о капитуляции".