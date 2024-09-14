Столтенберг: Для завершения войны диалог с РФ необходим

Генсек НАТО уверен, что для субстантивного диалога по завершению войны в Украине разговор должен вестись с позиции силы Киева.

Для завершения войны в Украине "необходимо в какой-то момент" снова начать диалог с Россией. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, опубликованном в субботу, 14 сентября, на сайте издания. При этом, по его словам, подобный формат "должен быть основан на силе Украины".

"Я по-прежнему верю в диалог с Россией - в сочетании с обороной и сдерживанием. Нам нужна сила, чтобы вести содержательный диалог", - подчеркнул Столтенберг. "Конечно, сейчас пространство для этого гораздо меньше, практически отсутствует, - по сравнению с 2014 годом", - констатировал он, говоря о контактах с Москвой.

"Мы все могли бы сделать больше для предотвращения войны"

При этом Столтенберг с сожалением высказался о том, что НАТО и Североатлантический альянс "не сделали большего для укрепления Украины" до войны. "Если бы Украина была сильнее в военном отношении, порог нападения для России был бы выше", - подчеркнул генсек, добавив, что невозможно сказать, хватило ли бы этого для предотвращения полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 года.

"Вступление (Киева в альянс. - Ред.) до 2022 года было нереальным. Но укрепить Украину в военном отношении было бы легко. Вместо этого мы спорили о том, стоит ли поставлять снайперские винтовки. Долгое время США не хотели поставлять Украине противотанковые ракеты, чтобы не провоцировать Россию", - напомнил Столтенберг. "В конце концов, они все-таки поставили их, но мы все могли бы сделать больше. Сейчас мы вооружаем Украину в войне, а тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну", - добавил он.

Глобальный саммит мира пройдет в ноябре

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Глобальный саммит мира в ноябре будет приглашена Россия.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что российская сторона не собирается участвовать в саммитах, где ей будут предъявлять ультиматумы. "Мы такие ультиматумы не приемлем и в подобных саммитах участвовать не собираемся", - отметил дипломат.

Предыдущий подобный саммит мира прошел в Швейцарии в июне этого года и собрал представителей более 90 стран. Россия не была приглашена, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, поскольку некоторые отказались подписывать итоговое заявление.

Ранее стало известно, что Столтенберг сменит бывшего германского дипломата Кристофа Хойсгена (Christoph Heusgen) на посту главы Мюнхенской конференции по безопасности.