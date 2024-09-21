РФ отказалась от участия в саммите мира по Украине

В МИД РФ обвинили Киев в намерении предъявить Москве "ультиматум о капитуляции" и заявили, что Россия не будет участвовать во втором саммите мира по Украине.

Россия не примет участия во втором саммите мира, который намерена провести Украина. Об этом в субботу, 21 сентября, заявила представительница МИД РФ Мария Захарова. "Представители России ни в каких встречах в рамках "бюргенштокского процесса" не участвовали и участвовать не собираются", - приводится в сообщении ведомства ответ Захаровой СМИ. Она, помимо прочего, обвинила Украину и мировое сообщество в намерении "предъявить России ультиматум о капитуляции".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что организаторы следующего Глобального саммита мира, запланированного на ноябрь 2024 года, собираются пригласить и Россию. Помимо этого, Зеленский анонсировал новую встречу с президентом США Джо Байденом в сентябре, чтобы представить "победный план" окончания войны, развязанной Россией. Свою стратегию он также намеревался представить кандидатам в президенты от Демократической и Республиканской партий США Камале Харрис и Дональду Трампу.

Как отмечал Зеленский в интервью CNN, Украину необходимо усилить для улучшения позиций на возможных переговорах с РФ. "Дипломатические решения хороши, когда ты силен, иначе Путин (...) не будет заинтересован в том, чтобы остановить войну", - констатировал он. Зеленский сообщил, что речь в его "плане победы" идет о безопасности, о геополитическом месте Украины, об очень сильной военной поддержке, а также о решениях по экономической помощи.