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Достичь мира скорее. Почему Шольц за переговоры Украины и РФ

Алена Крохмаль | Наталья Позднякова
12 сентября 2024 г.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что пришло время задуматься о мирных переговорах между Украиной и Россией. Что вынудило его сделать это заявление и какую реакцию оно вызвало в Киеве, Москве и Берлине?

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц беседует с журналистом ZDF
Канцлер ФРГ Олаф Шольц беседует с журналистом ZDFФото: Thomas Kierok/ZDF/dpa/picture alliance

В ведомстве федерального канцлера Германии в Берлине считают, что пришло время для более интенсивных дипломатических усилий, направленных на прекращение войны в Украине. 8 сентября этого года в интервью немецкому общественно-правовому телеканалу ZDF канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил: "Я считаю, что сейчас тот самый момент, когда нужно дискутировать о том, как мы все же можем выйти из этой ситуации войны и достичь мира быстрее, чем представляется в настоящее время". Однако никаких конкретных предложений социал-демократ Шольц не сделал. Хотя он высказался за то, чтобы в следующем мирном саммите в Швейцарии, посвященном Украине, также приняла участие Россия, которой не было на первом саммите мира в Бюргенштоке.

Что говорят в Берлине о мирных переговорах   

Консерваторы из оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине резко отреагировали на слова Шольца. "Шаг канцлера был предсказуем, поскольку он вписывается в стратегию части представителей СДПГ, направленную на то, чтобы незаметно подтолкнуть Украину к диктуемому Россией ложному миру, при этом поддержка постепенно будет уменьшаться, а будут звучать требования к фиктивным переговорам", - заявил эксперт по внешней политике ХДС Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) газете Bild.

Родерих Кизеветтер, эксперт по внешней политике ХДС
Родерих КизеветтерФото: Kai-Uwe Heinrich/TSP/IMAGO

Его однопартиец Юрген Хардт (Jürgen Hardt) подчеркнул в интервью газете Berliner Zeitung, что "нельзя оказать Путину большей услуги, чем заставить Украину сесть за стол переговоров, пока он продолжает убивать в Донбассе". "Мы все хотим переговоров, но прекратить агрессию должен агрессор", - сказал Хардт.

В партии "Союз-90/"зеленые", входящей в правящую коалицию, также настроены скептически по поводу слов канцлера.  Кремль не особо готов участвовать в "переговорах на равных" - цитирует информационное агентство dpa сопредседателя партии "зеленых" Омида Нурипура (Omid Nouripur). Тем не менее переговоры с Россией необходимы, в том числе в форме мирных конференций, считает Нурипур.

Скептически настроены также представители Свободной демократической партии Германии (СвДП) - еще одной участницы правящей коалиции. Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции СвДП Ульрих Лехте (Ulrich Lechte) заявил в интервью Berliner Zeitung, что для его партии "дипломатии не бывает слишком много". Однако он считает маловероятным, что Путин готов сесть за стол переговоров с Украиной и вывести свои войска с ее территории. "Еще один фиктивный мир, как это было в конечном итоге с соглашением "Минск 2", на мой взгляд, совершенно неприемлем", - сказал Лехте.

Как земельные выборы в Германии влияют на дискуссию о мире в Украине

Идея Шольца усадить Украину и Россию за стол переговоров не стала неожиданностью для наблюдателей. Горькое поражение социал-демократов на земельных выборах в восточногерманских землях - Саксонии и Тюрингии - вероятно, стало одной из причин такого заявления канцлера. Другая возможная причина - предстоящие земельные выборы в Бранденбурге, еще одной федеральной земле на востоке Германии, которые состоятся 22 сентября. В настоящее время премьером Бранденбурга является однопартиец Шольца Дитмар Войдке (Dietmar Woidke).

Алекс Юсупов, руководитель российской программы немецкого Фонда Фридриха Эберта, считает, что Шольц таким образом поддерживает Войдке и дает понять, что в Берлине тоже думают о том, "что войну лучше закончить поскорее - в том числе с помощью переговоров, а не только военным путем". В интервью DW политолог подчеркивает, что если бы канцлер игнорировал вопрос о войне России против Украины, популистские партии использовали бы это в своих интересах, в том числе в преддверии выборов в ландтаги.

Украинский политолог Владимир Фесенко
Владимир ФесенкоФото: Amalia Oganjanyan

Украинский политолог Владимир Фесенко полагает, что таким образом канцлер Шольц пытается найти определенный политический баланс. "Он уловил тренд. Тема мирных переговоров сейчас активно обсуждается, и Шольц решил высказаться по этому поводу, особенно после недавней встречи с Зеленским", - говорит Фесенко. Эксперт убежден, что канцлер хочет подстроиться под внутриполитические настроения и таким образом укрепить собственные позиции перед выборами в бундестаг в следующем году. При этом украинский политолог считает, что канцлер ФРГ по-новому расставляет акценты. До сих пор была представлена позиция, согласно которой только сама Украина должна решать, когда и на каких условиях она будет вести переговоры о мире с Россией. "Шольц сформулировал это несколько иначе. Но его высказывания не содержат ничего конкретного и ничего сенсационного", - считает Фесенко. По его мнению, дебаты о мирных переговорах будут более ощутимыми после президентских выборов в США в ноябре.

Остается ли у Германии влияние на Россию?

Андрей Мельник, бывший посол Украины в Германии, в одном из интервью газете Berliner Zeitung сказал: "Лично я считаю, что канцлер Олаф Шольц мог бы проявить творческий подход и использовать существующие дипломатические каналы Германии, чтобы выяснить, будут ли полезны переговоры с Путиным".

Но что конкретно это означает? Политолог Алекс Юсупов считает, что Берлин не может одновременно поставлять оружие Украине и выступать в роли нейтрального посредника на переговорах. "Германия потеряла всякое влияние на Россию. Кремль не видит в Берлине самостоятельного игрока", - говорит эксперт. Германия на стороне Киева, поэтому Берлин точно не будет инициировать соглашение "Минск 3".

Алекс Юсупов, руководитель российской программы немецкого Фонда Фридриха Эберта
Алекс ЮсуповФото: DW

Тем временем Кремль сдержанно отреагировал на предложение Шольца активизировать дипломатические усилия. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в настоящее время нет никаких предпосылок для начала мирного процесса между Россией и Украиной. Не было никаких заявлений "со стороны страны, которая руководит всем этим процессом и коллективным Западом", сказал он, подразумевая США.

Украина напоминает о формуле мира

10 сентября премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заверил журналистов, что Киев хочет, чтобы на следующем мирном саммите по Украине присутствовал представитель России, чтобы "предотвратить манипуляции со стороны Российской Федерации и продемонстрировать всем участникам либо ее способность, либо неспособность вести мирные переговоры". В июле Москва отказалась от участия в таком саммите, сославшись на то, что Россия "не принимает ультиматумы", которые соответствуют "формулам" украинского президента.

Тем временем руководитель Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак напомнил в Telegram, что единственный путь к справедливости - "исключительно украинская формула мира, нормы международного права, территориальная целостность и суверенитет Украины".

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