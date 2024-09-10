Шольц выдвинул условия участия РФ в конференции по Украине

Канцлер подчеркнул, что помимо военной поддержки Украины следует также изучить вопрос о том, как найти выход из сложившейся военной ситуации. Шольц разделяет стремление Киева провести новую мирную конференцию.

Канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) выдвинул условия участия России в возможной мирной конференции по Украине. На мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) вечером в понедельник, 9 сентября, он подчеркнул, что помимо необходимой военной поддержки Украины для ее оборонительных действий против страны-агрессора России следует также "изучить вопрос нахождения выхода из сложившейся военной ситуации", передает агентство Reuters.

Шольц заявил вновь, что, как и украинское руководство, он хотел бы провести еще одну мирную конференцию, в которой должна принять участие и Россия. При этом он отметил, что "это не сработает" в случае, если президент РФ Владимир Путин решит "продолжать нападать". "Я думаю, что в этой ситуации нам нужно то, что всегда важно в политике: ясность, твердость и характер. Именно это необходимо, если вы хотите обеспечить мир и безопасность в Европе", - резюмировал канцлер в своем выступлении на мероприятии.

Оппозиция призвала Шольца не толкать Киев к "ложному миру"

В немецкой оппозиции восприняли как опасное изменение курса СДПГ, входящей в правящую в стране коалицию, заявление Олафа Шольца о необходимости ускорить начало дипломатического урегулирования в Украине. Инициатива Шольца "была предсказуемой", заявил в опубликованном 9 сентября интервью газете Bild эксперт по внешней политике оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter), в прошлом - офицер бундесвера.

По его словам, эти усилия вписываются в стратегию части социал-демократов, направленную на то, чтобы "незаметно подтолкнуть Украину к диктуемому Россией ложному миру". Одной из составных этого процесса является постепенное сокращение поддержки Украины и требования начать мирные переговоры с Россией, добавил христианский демократ.

Стремление канцлера ФРГ пригласить РФ на следующий мирный саммит по Украине является неправильным, уверен Кизеветтер, По его мнению, тем самым Шольц хотел бы записать в свои заслуги достижения в мирном урегулировании, но это "ухудшает ситуацию для Украины и тем самым ослабляет безопасность Европы и Германии". Кизеветтер считает, что канцлер поддался российской дезинформации и пропаганде, а потому провозглашенный им "поворотный момент" в политике безопасности "является фарсом и ушел в историю".

В Кремле сдержанно отреагировали на заявление Шольца

Ранее Шольц также высказывался в поддержку участия РФ во втором "саммите мира". Между тем в Кремле сдержанно отреагировали на его призывы Шольца ускорить мирный процесс по Украине. На данный момент нет предпосылок для начала мирного процесса между Россией и Украиной, "пока какие-то очертания фактически не прослеживаются", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы слышим разные заявления из европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений, собственно, из той страны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", - добавил Песков. В тот же день официальный представитель правительства ФРГ, комментируя заявление Шольца, выразил сомнение в готовности России к мирным переговорам по Украине.

В первом саммите по поиску путей мирного завершения войны в Украине, который прошел на швейцарском курорте Бюргеншток вблизи Люцерна в июне, участвовали представители более 90 стран. Россия не была приглашена на него, несколько государств отправили делегации более низкого уровня, а попытка Киева привлечь на свою сторону ключевые страны Глобального Юга провалилась, так как некоторые отказались подписывать итоговое заявление, отмечало агентство Bloomberg.