Немецкая пресса: почему Шольц заговорил о переговорах с РФ?

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) призвал усилить международные дипломатические усилия для поиска мирного урегулирования, которое положило бы конец российской войне против Украины. Глава германского правительства считает, что на следующий саммит мира следовало бы пригласить и Россию.

Канцлер не хочет выглядеть адептом войны

Немецкие печатные издания скептически отреагировали на заявления Шольца. В частности, обозреватель газеты Süddeutsche Zeitung из Мюнхена считает заявления канцлера пустым шумом. "Слова Шольца, если вдуматься - нечто само собой разумеющееся. Канцлер лишь имел в виду, что стоит говорить о том, как можно скорее приблизить мир. Шольц посылает немецкой аудитории сигнал, что, безусловно, и он тоже хочет мира, и даже готов провести по этому поводу конференцию. Он это делает, потому что Вагенкнехт (Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - здравый смысл и справедливость" - Ред.), требует от деморализованной СДПГ (Социал-демократической партии Германии - Ред.) этих заявлений как шагов навстречу на фоне коалиционных переговоров, а также потому, что Шольц не хочет выглядеть адептом войны", - говорится в комментарии на страницах Süddeutsche Zeitung .

"Тактический шаг" Шольца перед выборами

Прокомментировало заявление Шольца и другое мюнхенское издание - Münchner Merkur. "Менее чем через две недели состоятся выборы в земле Бранденбург. От того, удержится ли в кресле нынешний глава земельного правительства Войдке (Дитмар Войдке (Dietmar Woidke) - однопартиец Шольца - Ред.), зависит и судьба канцлера. Таким образом, инициатива главы правительства привлечь Россию к швейцарским мирным переговорам по Украине является неплохим тактическим шагом: прежде всего именно на востоке Германии многие учитывают при голосовании позицию партий по России. Достаточно веская причина для лидера "светофорной" коалиции Олафа Шольца, чтобы немного отполировать собственный имидж "канцлера мира". Однако слишком высокие надежды на эту инициативу были бы напрасными: Путин, развязавший войну, до сих пор не продемонстрировал ни малейшей готовности отказаться от поставленных целей. Кроме того, непонятно, какой интерес к переговорам должен быть у Путина, если у него на поле боя все складывается прекрасно, немецкое правительство сокращает помощь Украине, а пророссийские партии в Германии выигрывают выборы за выборами. Это, пожалуй, так и останется тайной канцлера", - пишет Münchner Merkur.

Kölner​ Stadt-Anzeiger, тем не менее, все же не считает заявления канцлера неуместными. "Еще одна попытка говорить о прекращении огня и переговорах о мире крайне необходима. Война России против Украины находится в новой фазе. Она стала еще более брутальной. Украина тем временем наносит удары по целям на территории России. С точки зрения международного права это законно, ведь это предполагает право подвергшейся нападению страны на самозащиту. В то же время стали более интенсивными и российские удары, их жертвами все чаще становятся гражданские. Словом, это замкнутый круг", - отмечает Kölner Stadt-Anzeiger.

Канцлер придерживается двоякой тактики

Обозреватель Südwest Presse из Ульма, в свою очередь, не совсем понял Шольца. "Не совсем понятно, почему канцлеру показалось, что сейчас именно настало время для переговоров. В Кремле говорят, что для этого на данный момент нет оснований. (...) Вместе с тем очевидно, что вопреки воле украинцев невозможен мир, который можно было бы назвать "справедливым". (...) Однако то, что Шольц активно поднимает тему мирных переговоров вскоре после встречи партнеров Украины в Рамштайне, является правильным шагом хотя бы потому, что он напоминает: те, кто выступают за поставки оружия Украине, хотят в конце концов того же самого - мира", - пишет издание.

Leipziger Volkszeitung так оценивает инициативу Шольца: "Шольц с самого начала войны придерживается двоякой тактики: с одной стороны, поддержка Украины, сколько это потребуется. И в то же время: держать дверь к переговорам открытой. Пока на востоке Германии выборы, канцлер выдвигает на первый план оборонную составляющую собственной политики в отношении Украины. Федеральный канцлер Шольц сигнализировал, что хочет прилагать большие усилия в поиске мира для Украины. Стоит, по его словам, говорить о том, "как мы скорее можем выйти из этой ситуации войны и прийти к миру быстрее, чем нам это до сих пор казалось возможным". Однако эти слова канцлера никак не назовешь разворотом в его политике относительно Украины".