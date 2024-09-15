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Зеленский представит Байдену "план победы Украины"

Екатерина Венкина
15 сентября 2024 г.

По словам украинского лидера, "план победы", который он повезет в США, содержит четырех основных пункта и один дополнительный.

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Президент Украины Владимир Зеленский (фото из архива)
Владимир Зеленский (фото из архива)Фото: Heiko Becker/REUTERS

Украинский президент Владимир Зеленский представит главе американского государства Джо Байдену "план победы Украины", состоящий из четырех основных пунктов и одного дополнительного. Зеленский раскрыл некоторые подробности плана в интервью журналисту телеканала CNN Фариду Закарии. Выдержки из беседы приводит в воскресенье, 15 сентября, издание "Украинская правда".

"Я подготовил несколько пунктов. Четыре из них - основные пункты. Плюс один, который нам нужен после войны", - рассказал Зеленский. По его словам, речь идет о безопасности, о геополитическом месте Украины, об очень сильной военной поддержке, а также о решениях по экономической помощи. "Если президент Байден оценит и поддержит наш план, и если он и его команда смогут добавить еще что-то, что усилит нашу позицию, мы будем готовы", - добавил украинский лидер.

Bild сообщила о стратегии Зеленского

Немецкая газета Bild 14 сентября сообщила на своем сайте, что Зеленский в ближайшие дни совершит визит в США, где представит стратегию Байдену, а также кандидатам в президенты от Демократической и Республиканкой партий США Камале Харрис и Дональду Трампу.

По версии Bild, в плане речь идет как о требовании разрешить наносить удары западным оружием дальнего радиуса действия глубоко по территории РФ, так и о готовности Украины согласиться на локальное прекращение огня на некоторых участках фронта и на "временную заморозку" ситуации.

Советник Зеленского: Bild распространила фейк

Между тем советник Зеленского Дмитрий Литвин заявил "Украинской правде", что сведения Bild о якобы готовности Украины согласиться на прекращение огня на отдельных участках фронта и временную заморозку боевых действий недостоверны. "Bild распространила фейк", - утверждает Литвин.

По его словам, издание не могло ознакомиться с планом, поскольку из вовлеченных в его подготовку - с журналистами никто не говорил.

Глава МИД Великобритании: Путин не собьет нас с курса

Байден и премьер-министр Великобритании Кир Стармер после встречи в Вашингтоне 13 сентября не стали публично разрешать Украине наносить дальнобойные удары по территории России. Вместе с тем оба лидера подтвердили "непоколебимую" поддержку Киеву в отражении российской агрессии и выразили "глубокую обеспокоенность" по поводу поставок Ираном и КНДР "смертоносного оружия" РФ и "поддержки КНР российской оборонно-промышленной базы".

Министр иностранных дел Соединенного Королевства Дэвид Лэмми в интервью BBC, опубликованном 15 сентября, заявил, что Великобритания все еще обсуждает с союзниками Украины, давать ли ей разрешение на нанесение ударов по территории России поставленным ей дальнобойным западным вооружением. Зеленский скоро встретится с союзниками на Генассамблее ООН в Нью-Йорке, где, среди прочего, будет рассматриваться этот вопрос, сказал министр.

Лэмми также прокомментировал слова президента России Владимира Путина, что страны НАТО будут напрямую вовлечены в конфликт в Украине, если позволят Киеву наносить удары вглубь территории РФ западным оружием. "В них много блефа - это его метод работы", - заявил глава британского МИДа, выразив уверенность, что Путин лишь "поднимает пыль в воздух" и не собьет союзников Украины с курса.

 

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