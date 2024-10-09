Встреча по Украине в формате "Рамштайн" отложена

После отмены визита президента США Джо Байдена в Германию из-за урагана "Милтон", надвигающегося на Флориду, запланированная на 12 октября встреча по Украине в формате "Рамштайн также была перенесена.

Заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которое должно было состояться в Германии 12 октября, отложили. Издание "Радио Свобода" сообщило в среду, 9 октября, со ссылкой на три источника в штаб-квартире НАТО, что новая дата встречи еще не определена.

Местом заседания должна была стать одноименная с форматом встречи американская авиабаза, расположенная на территории федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Там, помимо прочего, предполагалась и новая встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По данным канала TVN 24 , в офисе президента Польши Анджея Дуды, который также планировал быть на мероприятии, заверили журналистов, что новую дату встречи в формате "Рамштайн" сообщат общественности после получения деталей от организаторов.

В саммите группы, состоящей из около 50 стран, предполагалось участие примерно 20 лидеров государств.

Байден отложил визит в Германию из-за надвигающегося урагана

Президент США не сможет прилететь в Берлин 10 октября в связи с мощным ураганом "Милтон", который приближается к побережью Флориды, заявил накануне Белый дом. В рамках своего первого визита в Берлин Байден планировал встретиться с канцлером ФРГ Олафом Шольцем (Olaf Scholz) и федеральным президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером (Frank-Walter Steinmeier). После этого президент США намеревался посетить авиабазу Рамштайн для участия во встрече коалиции по военной помощи Украине. Ожидалось также, что ему вручат в Германии высшую государственную награду.

Белый дом отложил также поездку Байдена в Анголу, куда американский президент планировал вылететь после Германии. Когда именно Байден, президентский срок которого закончится в январе, совершит эти поездки, при этом не сообщается.

Самый сильный ураган

Администрация США выразила серьезную обеспокоенность по поводу сильного шторма, направляющегося в районы, которые недавно пострадали от урагана "Хелен".Ураган "Милтон" может стать самым сильным ураганом, обрушившимся на Флориду за последние сто лет, предупредил Байден. Он призвал жителей Флориды укрыться в безопасных местах: "Это вопрос жизни и смерти, и это не преувеличение". В свою очередь Национальный центр США по ураганам (NHC) выступил с прогнозом, что речь идет о "чрезвычайно опасном урагане, который обрушится на побережье Флориды".

По данным NHC, ожидается, что ураган обрушится на побережье Флориды вечером 9 октября (по местному времени). На своем пути через Мексиканский залив "Милтон" снова набрал силу и вновь достиг наивысшего 5-го уровня урагана, скорость ветра в котором достигает 270 км/ч, говорится в сообщении центра.