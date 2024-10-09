Страны Юго-Восточной Европы - за "формулу мира" Зеленского

"Формула мира" президента Украины Владимира Зеленского является важной рамкой для установления в Украине справедливого, долгосрочного мира, основанного на Уставе ООН и международном праве; Россия должна покинуть занятые ею территории Украины, включая Крым, а так называемые "выборы", проведенные российскими властями на этих территориях, являются недействительными. Такие заявления содержатся в итоговой декларации стран - участниц третьего саммита Украина - Юго-Восточная Европа, обнародованной в среду, 9 октября.

В документе указано, что подписавшие его государства намерены продолжать поддержку Украины, защищающейся от российской агрессии, столько, сколько потребуется. Кроме прочего, речь идет об энергетической безопасности и дальнейшей мобилизации частного сектора стран Юго-Восточной Европы с целью обеспечить Киев необходимым оборудованием для восстановления разрушенной ВС РФ энергетической инфраструктуры на фоне приближающейся зимы. В то же время авторы декларации призывают вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины и обеспечить ее безопасную работу в соответствии с требованиями МАГАТЭ.

Поддержка евро-атлантической интеграции Украины

Также страны подтвердили намерение участвовать в текущем и послевоенном восстановлении Украины и выразили поддержку дальнейшей евро-атлантической интеграции этой страны, включая ее будущее членство в НАТО. Кроме того, подписавшиеся страны приветствовали открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной, Молдовой и Боснией и Герцеговиной. "Прием этих новых членов в ЕС - лучшая гарантия региональной стабильности, безопасности и процветания", - говорится в коммюнике.

Присутствовавший на саммите в хорватском Дубровнике президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз объединить весь континент и принять в свои члены "все демократические страны Европы". При этом он имел в виду не только собственную страну, но и балканские государства. "Даже учитывая наличие многих напряженных моментов, нам нужно гарантировать, что наше единство в Европе останется как можно более стабильным", - заявил он.

Зеленский о возможных сроках окончания войны

Говоря о перспективе завершения войны, Владимр Зеленский высказал оценку, что она может закончиться не позднее 2025 года. "В октябре, ноябре и декабре у нас есть шанс продвинуться к миру и прочной стабильности. Ситуация на поле боя создает возможность сделать этот выбор - выбор решительных действий по прекращению войны не позднее 2025 года", - заявил украинский лидер на саммите.

В своем Telegram-канале президент Украины уточнил, что "разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением саммита мира" способен преодолеть разработанный Киевом "план победы", который в том числе подразумевает решение о принятии Украины в НАТО. "Если это будет подтверждено должным образом, Путин геополитически проиграет", - отметил президент Украины.

Владимир Зеленский и Андрей Пленкович на саммите Украина - Юго-Восточная Европа в Дубровнике Фото: Damir Sencar/AP Photo/picture alliance

В саммите в Дубровнике, кроме Владимира Зеленского и премьер-министра Хорватии Андрея Пленковича, приняли участие главы государств и правительств, а также министры иностранных дел Албании, Боснии и Герцеговины, Болгарии, Греции, Косово, Молдовы, Черногории, Республики Северная Македония, Румынии, Сербии, Словении и Турции. "Болгария, Хорватия, Греция, Румыния и Словения являются членами ЕС, в то время как остальные страны находятся на разных этапах своего пути в Евросоюз", - уточняет агентство AFP.

Как объявил Киев, в рамках саммита Владимир Зеленский и премьер Хорватии Пленкович подписали соглашение о сотрудничестве в таких областях, как оборона, разминирование, уход за ранеными военными, кибербезопасность, восстановление Украины и обмен данными между разведывательными службами.

Европейское турне Зеленского

Ожидается, что после саммита в Дубровнике 10 октября Владимир Зеленский прибудет в Париж. Его примет президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщил Елисейский дворец.

В свою очередь офис премьер-министра Италии Джорджи Мелони заявил, что она также встретится в Риме с президентом Украины 10 октября. После этого Зеленского примет в Ватикане папа римский Франциск, сообщается далее.

Сам Зеленский, выступая на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем в Дубровнике, сообщил о запланированном на ближайшие дни визите в Великобританию. Там он встретится с премьером Киром Стармером.

Между тем заседание контактной группы по Украине в формате "Рамштайн", которое должно было пройти в Германии 12 октября, отложили. Ранее свой приезд туда отменил президент США Джо Байден. В Белом доме объяснили это решение тем, что к побережью Флориды приближается мощный ураган "Милтон".