ЕС и более 30 стран договорились о восстановлении Украины

До конца 2024 года Киев получит от активов РФ на восстановление и военные нужды около 50 млрд долларов.

На встрече "G7+Украина" в Нью-Йорке Европейский Союз и более 30 стран приняли совместную декларацию, касающуюся восстановления и реконструкции страдающей от российского вторжения страны. В числе прочего документ затрагивает вопрос использования Киевом доходов от активов РФ, замороженных на Западе, отмечается в пресс-релизе по итогам встречи, опубликованном на официальном сайте Офиса президента Украины в ночь на четверг, 26 сентября.

Среди пунктов декларации значатся "всемерное содействие восстановлению Украины на ее пути к членству в ЕС", поддержка донорской платформы Украины, запущенной в 2023 году, а также предоставление до конца года дополнительной финансовой поддержки Киеву на сумму около 50 млрд долларов. Для этого будут использоваться доходы от активов РФ, замороженных в странах Запада, а часть денег будет направлена на "оборонные нужды" Украины, отмечается в сообщении.

В подписании декларации приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, находящийся с визитом в США, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen), премьер-министр Великлбритании Кир Стармер, главы правительств Италии и Канады Джорджа Мелони и Джастин Трюдо, а также президент США Джо Байден и представители более 20 других стран.

Байден анонсировал "ускорение поддержки" ВСУ

По словам Байдена, которого цитирует Офис президента Украины, декларацию позднее обнародуют, "чтобы подтвердить поддержку Украины сейчас и в будущем".

Кроме того, американский лидер заявил, что расскажет о новых мерах военной поддержки Киева: "Я полон решимости обеспечить, чтобы Украина имела то, что ей нужно для победы и борьбы за свое выживание. Завтра я объявлю ряд действий по ускорению поддержки украинских военных".

26 сентября у Байдена и вице-президента США Камалы Харрис запланирована отдельная с Зеленским. Ожидается, что на ней президент Украины представит "план победы" страны в развязанной против нее войне.

В преддверии переговоров Байдена с Зеленским Минобороны США объявило о новом пакете военной помощи Украине суммой в 375 млн долларов. Ожидается, что во время встречи лидеров стран США также могут анонсировать дополнительную военную поддержку Киева на сумму 8 млрд долларов.