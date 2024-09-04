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Польша готова помочь восстановить разрушенные дома во Львове

Роман Сулима
4 сентября 2024 г.

Глава польского правительства Дональд Туск заявил о готовности помочь в восстановлении разрушенных российскими войсками исторических львовских зданий.

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Последствия российского ракетного удара по Львову 4 сентября 2024 года
Последствия российского ракетного удара по ЛьвовуФото: State Emergency Service of Ukraine/REUTERS

После массированных российских ракетных ударов по Львову премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о готовности польских властей в оказании помощи по восстановлению разрушенных зданий. «Львову нужна помощь! Центр города стал целью российской атаки. Многие исторические здания были повреждены", - написал Туск в соцсети X.

Львов - наиболее крупный город западной Украины, который находится всего в 60 км от границы с Польшей. При российских обстрелах западных областей Украины власти Польши все чаще поднимают в воздух свою авиацию. Так, в ночь на 4 сентября по тревоге в воздух в третий раз за восемь дней были подняты польские и союзные боевые самолеты, сообщило оперативное командование Вооруженных сил Польши.

При воздушной атаке РФ на Львов погибли семь человек

В результате ракетной атаки России на Львов рано утром 4 сентября погибли как минимум семь человек, в том числе три ребенка, еще 64 пострадали, следует из сообщений в Telegram мэра Львова Андрея Садового и главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого. Раненые госпитализированы в больницы города, у пяти пациентов тяжелое состояние.

Ранее, около 05.40 по местному времени, Воздушные силы ВСУ предупредили о "двух группах крылатых ракет", летящих в направлении Львовской области. По данным украинского онлайн-издания Liga.net, около 05.50 во Львове прогремели два мощных взрыва. По данным Максима Козицкого, в результате российского обстрела во Львове были также повреждены жилые дома.

Во Львовской области вследствие российского удара 4 сентября произошло обесточивание на железной дороге, сообщила пресс-служба компании "Укрзалiзниця". Чтобы обеспечить перевозку, были выведены резервные тепловозы.

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