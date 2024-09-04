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При воздушной атаке России на Львов погибли семь человек

Александра Иванова
Опубликовано 4 сентября 2024 г.Обновлено 4 сентября 2024 г.

В результате атаки РФ на Львов с использованием ракет и БПЛА погибли семь человек, в том числе три ребенка, еще 64 человека пострадали, сообщил мэр города Андрей Садовый.

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Последствия российской атаки на Львов в ночь на 4 сентября 2024 года
Последствия российской атаки на Львов в ночь на 4 сентября 2024 годаФото: Roman Baluk/REUTERS

В результате ночной ракетной атаки России на Львов погибли как минимум семь человек, в том числе три ребенка, еще 64 пострадали. Это следует из сообщений в Telegram мэра Львова Андрея Садового и главы Львовской областной военной администрации Максима Козицкого утром в среду, 4 сентября.

Садовый уточнил, что "погибшей 50 лет, она работала медсестрой-акушеркой в 5-й поликлинике города Львова", - говорится в его посте. Информация о погибшем мужчине на момент публикации уточнялась. Ранее Садовый написал в Telegram, что город атакуют БПЛА Shahed и ракеты "Кинжал".

Среди пострадавших от российского ракетного обстрела Львова - пятеро детей, а также 30 взрослых. Они госпитализированы в больницы города, передал Садовый. У пяти пациентов тяжелое состояние, следует из его поста.

Последствия российской атаки на Львов в ночь на 4 сентября 2024 года
Фото: Roman Baluk/REUTERS

Ранее, около 05.40 по местному времени, Воздушные силы ВСУ предупредили о "двух группах крылатых ракет", летящих в направлении Львовской области. Как пишет украинское онлайн-издание Liga.net со ссылкой на свою корреспондентку, около 05.50 во Львове прогремели два мощных взрыва.  

По данным Максима Козицкого, в результате российского обстрела во Львове были также повреждены жилые дома.

Между тем пресс-службы железнодорожной компании "Укрзалiзниця" сообщила, что во Львовской области вследствие российского удара 4 сентября произошло обесточивание на железной дороге. Чтобы обеспечить перевозку, были выведены резервные тепловозы.

Польша подняла в воздух боевые самолеты

На фоне российских ударов по западу Украины по тревоге в воздух были подняты польские и союзные боевые самолеты, сообщило в соцсети X утром 4 сентября оперативное командование Вооруженных сил Польши.

Агентство Reuters отметила в этой связи, что самолеты задействовали в третий раз за восемь дней.

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