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Россия вновь нанесла удары по объектам энергетики Украины

Сергей Ромашенко
22 июня 2024 г.

В результате новой атаки повреждены объекты энергетической инфраструктуры в Львовской и Запорожской областях. Это уже восьмой массированный удар по объектам энергетики Украины за три месяца.

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После удара по объектам энергосистемы Украины, апрель 2024
После удара по объектам энергосистемы Украины, апрель 2024Фото: State Emergency Service of Ukraine via REUTERS

Россия, спустя два дня после очередной массированной бомбардировки объектов энергетики Украины, в ночь на субботу, 22 июня, вновь нанесла мощные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры. По сообщению компании "Укрэнерго", атакам подверглись цели в Львовской и Запорожской областях. В результате повреждено оборудование, на Запорожье пострадали двое энергетиков, они госпитализированы.

По сообщению министерства энергетики Украины, во время обстрела отключалась воздушная линия электропередачи в восточном регионе, что привело к снижению нагрузки на генерирующем объекте.

Пожар на объекте критической инфраструктуры

Председатель Львовской областной администрации Максим Козицкий заявил, что в результате ракетного удара по объекту критической энергетической инфраструктуры возник пожар. Глава Волынской ОГА Юрий Погуляйко сообщил, что в воздушном пространстве области находились вражеские цели, в настоящее время ликвидируются последствия падения обломков, пострадавших нет.

По словам мэра Ивано-Франковска Руслана Марцинкива, в городе повреждены жилые дома и детский сад. Впоследствии в спасательных службах отметили, что на Ивано-Франковщине в результате удара по учебному заведению произошел пожар.

Телеканал ТСН сообщал о взрывах в городе Стрый на юге Львовской области. Звуки взрывов были слышны в Днепропетровской, Винницкой областях и в Харькове.

Это была уже восьмая массированная ракетная атака на объекты энергетической инфраструктуры Украины за последние три месяца, отмечает агентство AFP.

Систематические удары по объектам энергетики Украины

Россия с самого начала войны против Украины в феврале 2022 года регулярно наносит прицельные удары ракетами и дронами по объектам украинской энергетики. Это приводит к перебоям с подачей электроэнергии и ее нехватке.

В результате Украина значительно увеличила импорт электроэнергии из других европейских стран. Президент Владимир Зеленский недавно заявил, что его страна по сравнению с прошлым годом в состоянии производить лишь половину объема электроэнергии.

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