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В Польше в воздух поднята авиация третий раз за восемь дней

Екатерина Венкина
4 сентября 2024 г.

Польские самолеты подняты в воздух по тревоге в связи с активностью дальней авиации РФ, наносящей удары на западе Украины. Во Львове горят жилые дома.

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Истребители F-16 ВВС Польши (фото из архива)
Истребители F-16 ВВС Польши (фото из архива)Фото: Lukasz Glowala/File Photo/REUTERS

Польские и союзные боевые самолеты подняты в воздушном пространстве Польше по тревоге в связи с активностью дальней авиации РФ, наносящей удары по объектам, в частности на западе Украины. Об этом в среду, 4 сентября, сообщило в соцсети X оперативное командование Вооруженных сил Польши.

По его данным, в этой связи на юго-востоке страны может наблюдаться "повышенный уровень шума". 

Все необходимые процедуры для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши активированы, оперативное командование "ведет постоянный мониторинг ситуации", подчеркивается в сообщении. 

Как передало агентство Reuters, самолеты задействуются в третий раз за восемь дней. 

Мэр Львова: Есть возгорания жилых домов

Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий сообщил в Telegram, что в результате обстрела во Львове на западе Украины повреждены жилые дома. Козицкий написал о ракетах в Львовской области и ударном беспилотнике, двигавшемся в направлении Львова.

По данным мэра Львова Андрея Садового, есть возгорания жилых домов в районе главного вокзала, в целом ряде зданий выбиты окна. Как уточнил градоначальник, пострадали шесть человек, в том числе десятилетний мальчик.

Агентство УНИАН в Telegram сообщило о группе ракет на севере Киевской области. 

Ранее, 26 августа, во время массированного обстрела Украины ракетами и беспилотниками со стороны России в польское воздушное пространство вторгся летательный аппарат. Он позже упал на польской территории. "Объект был подтвержден как минимум тремя радиолокационными станциями", - сказал журналистам командующий польской армией генерал-майор Мачей Клиш.

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