В 2025 году Польша увеличит расходы на оборону до 4,7% ВВП

В бюджете на 2025 год заложены рекордные расходы на оборону, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Польша - на первом месте по оборонным расходам в НАТО и ЕС.

Польша увеличит расходы на оборону до рекордного уровня. Об этом заявил премьер-министр страны Дональд Туск, представляя в среду, 28 августа, основные пункты бюджета на 2025 год. На усиление национальной обороны Польша потратит около 186 млрд злотых (в пересчете 48,5 млрд евро), указал он.

По словам Туска, данная сумма значительно превышает расходы на оборону в 2024 году, которые составляют более 4 процентов ВВП. Для этого необходимы большие усилия, "но пути назад нет", указал он на пресс-конференции в Варшаве.

В свою очередь замминистра обороны Польши Станислав Взятек заявил польским СМИ, что расходы на оборону в 2025 году возрастут до 4,7 процента ВВП. Согласно данным на сайте НАТО, в 2024 году оборонные расходы Польши уже достигли 4,12 процента ВВП, что позволило этой стране занять первое место среди членов альянса по этому показателю. На втором месте - Эстония (3,43 процента), на третьем - США (3,38процента). По расходам на оборону Польша также занимает первое место среди стран ЕС, отмечает агентство AP.

Требование НАТО - расходы на оборону не менее 2 процентов ВВП

В середине августа об увеличении расходов на оборону также заявила Литва. В следующем году она планирует потратить на эти цели до 3,2 процента ВВП, что выведет ее на четвертое место в НАТО. В текущем году установленную квоту в 2 процента ВВП должны выполнить 23 из 32 стран альянса, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

На фоне продолжающегося уже 2,5 года вторжения РФ в Украину государства НАТО стремятся увеличить расходы на оборону и в 2024 году достичь установленной альянсом еще в 2014 году нормы тратить на эти цели как минимум 2 процента ВВП. По данным Столтенберга, в текущем году союзники увеличат расходы на оборону в среднем на 18 процентов, что станет крупнейшим показателем за десятилетия.

Германия выполнит данное требование НАТО впервые за более чем 20 лет. Планируется, что расходы ФРГ на оборонные нужды в 2024 году составят рекордные 90,6 млрд евро, что соответствует 2,12 процента ВВП.