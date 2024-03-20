Премьер Эстонии призвала партнеров повысить траты на оборону

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала партнеров по НАТО повысить траты на оборону, чтобы не спровоцировать Россию на нападение своей слабостью. Каллас получила в Берлине премию имени Вальтера Ратенау.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала партнеров в Европе и НАТО повысить расходы на оборону в ответ на продолжающуюся войну России против Украины. Сама Эстония уже тратит на нужды обороны более 3,2 процента своего ВВП, заявила Каллас во вторник, 19 марта, в Берлине.

По словам эстонского премьера, другим членам Североатлантического альянса следует сделать то же самое - иначе они рискуют спровоцировать Россию на нападение своей слабостью. "Если они (Россия. - Ред.) будут думать, что способны выиграть, то они могут сделать шаг. Если они будут понимать, что мы достаточно сильны, то они не предпримут шагов против НАТО. И поэтому мы должны действительно предпринять это коллективное усилие вместе", - сказала Кая Каллас.

Она признала, что жителям стран, у которых более спокойные соседи, чем у Эстонии, может быть трудно объяснить, зачем повышать расходы на оборону. "Но когда вы действительно почувствуете, почему это необходимо, будет уже слишком поздно. В этом проблема с обороной", - цитирует слова эстонского политика агентство dpa.

Комментируя предложения "заморозить" войну в Украине - одно из них выдвинул ранее в тот же день глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) - Каллас сказала: "В мире, полном насилия, пацифизм является, если говорить простыми словами, самоубийством".

Каллас получила премию имени Вальтера Ратенау

19 марта в Берлине Кая Каллас, кроме того, получила премию имени Вальтера Ратенау. Эта премия, названная в честь министра иностранных дел Германии, убитого в 1922 году боевиками-праворадикалами, вручается за выдающиеся успехи во внешней политике. Каллас присудили премию "за заслуги в области укрепления понимания между странами Европы и за четкую позицию в отношении агрессивной войны России в Украине". Награду премьеру Эстонии вручила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

В своей речи на торжественной церемонии Каллас говорила о важности поддержки Украины в ее обороне от агрессии РФ. "На этот раз жертвами российских преступлений стали украинцы, завтра это может быть кто-то другой", - подчеркнула она.

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