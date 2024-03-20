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Премьер Эстонии призвала партнеров повысить траты на оборону

Олег Соколенко
20 марта 2024 г.

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала партнеров по НАТО повысить траты на оборону, чтобы не спровоцировать Россию на нападение своей слабостью. Каллас получила в Берлине премию имени Вальтера Ратенау.

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Кая Каллас призвала партнеров по НАТО повысить расходы на оборону
Кая Каллас призвала партнеров по НАТО повысить расходы на оборонуФото: Nicolas Landemard/Le Pictorium/Maxppp/dpa/picture alliance

Премьер Эстонии Кая Каллас призвала партнеров в Европе и НАТО повысить расходы на оборону в ответ на продолжающуюся войну России против Украины. Сама Эстония уже тратит на нужды обороны более 3,2 процента своего ВВП, заявила Каллас во вторник, 19 марта, в Берлине.

По словам эстонского премьера, другим членам Североатлантического альянса следует сделать то же самое - иначе они рискуют спровоцировать Россию на нападение своей слабостью. "Если они (Россия. - Ред.) будут думать, что способны выиграть, то они могут сделать шаг. Если они будут понимать, что мы достаточно сильны, то они не предпримут шагов против НАТО. И поэтому мы должны действительно предпринять это коллективное усилие вместе", - сказала Кая Каллас.

Она признала, что жителям стран, у которых более спокойные соседи, чем у Эстонии, может быть трудно объяснить, зачем повышать расходы на оборону. "Но когда вы действительно почувствуете, почему это необходимо, будет уже слишком поздно. В этом проблема с обороной", - цитирует слова эстонского политика агентство dpa.

Комментируя предложения "заморозить" войну в Украине - одно из них выдвинул ранее в тот же день глава парламентской фракции СДПГ Рольф Мютцених (Rolf Mützenich) - Каллас сказала: "В мире, полном насилия, пацифизм является, если говорить простыми словами, самоубийством".

Каллас получила премию имени Вальтера Ратенау

19 марта в Берлине Кая Каллас, кроме того, получила премию имени Вальтера Ратенау. Эта премия, названная в честь министра иностранных дел Германии, убитого в 1922 году боевиками-праворадикалами, вручается за выдающиеся успехи во внешней политике. Каллас присудили премию "за заслуги в области укрепления понимания между странами Европы и за четкую позицию в отношении агрессивной войны России в Украине". Награду премьеру Эстонии вручила глава МИД ФРГ Анналена Бербок (Annalena Baerbock).

В своей речи на торжественной церемонии Каллас говорила о важности поддержки Украины в ее обороне от агрессии РФ. "На этот раз жертвами российских преступлений стали украинцы, завтра это может быть кто-то другой", - подчеркнула она.

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