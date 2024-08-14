Литва увеличивает расходы на оборону до 3,2 процента ВВП

Власти Литвы выделили еще 130 млн евро на беспилотники и другие военные нужды и увеличили расходы на оборону до 3,2 процента. По этому показателю Литва вышла на четвертое место в НАТО.

Власти Литвы в текущем году инвестируют еще 130 млн евро в оборону, эти деньги будут среди прочего выделены на разработку беспилотников. Тем самым расходы на оборонные нужды балтийского государства в 2024 году увеличатся до 3,2 процента ВВП, сообщил в среду, 14 августа, министр обороны Лауринас Квсчюнас.

По его словам, после этого решения Литва выйдет на четвертое место среди стран НАТО по данному показателю. Литовское министерство обороны планирует направить дополнительные средства на закупку дронов и систем защиты от дронов, обеспечение военнослужащих приборами ночного видения и лазерными прицелами, а также закупку переносных ЗРК Piorun и другие проекты в сфере обороны, пояснил министр.

Касчюнас также указал, что с начала работы нынешнего правительства Литвы расходы на оборону увеличились с 1,1 млрд до 2,42 млрд евро, что "позволило достичь существенного прорыва в процессе модернизации армии".

Требование НАТО - расходы на оборону не менее 2 процентов ВВП

На фоне продолжающегося уже 2,5 года вторжения РФ в Украину государства НАТО стремятся увеличить расходы на оборону и в 2024 году выполнить установленную альянсом еще в 2014 году цель тратить на эти цели, как минимум, 2 процента ВВП. По данным генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, в текущем году союзники увеличат расходы на оборону в среднем на 18 процентов, что станет крупнейшим показателем за десятилетия.

Германия выполнит данное требование НАТО впервые за более чем 20 лет. Планируется, что расходы ФРГ на оборонные нужды в 2024 году составят рекордные 90,6 млрд евро, что соответствует 2,12 процента ВВП.