Германия перевыполнит норму НАТО по расходам на оборону

В текущем году Германия ассигнует на оборонные нужды 90,6 млрд евро - 2,12 процента ВВП. В целом двухпроцентную норму НАТО выполнят 23 из 32 стран Североатлантического альянса.

Германия в текущем году выделит на оборонные нужды рекордные 90,6 млрд евро и в результате уверенно выполнит норму НАТО - два процента от объема ВВП. Ассигнованная Германией сумма составит 2,12 процента ВВП, следует из обнародованного во вторник, 18 июня, прогноза НАТО.

На фоне войны России против Украины Германия в текущем году впервые выполнит установленную в 2014 году норму НАТО по расходам на военные нужды на уровне двух процентов ВВП. В целом, установленную квоту должны выполнить 23 из 32 стран альянса, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

"Союзники по НАТО в этом году увеличивают расходы на оборону на 18 процентов. Это крупнейшее повышение за многие десятилетия", - сообщил он президенту США Джо Байдену в Белом доме вечером 17 июня. Столтенберг находится в Вашингтоне для подготовки юбилейного саммита к 75-летию со дня создания альянса. Встреча состоится в США в июле.

Расходы стран НАТО на оборону

В 2014 году двухпроцентную норму соблюдали лишь три страны НАТО - США, Великобритания и Греция. В прошлом году квоту выполняли или перевыполняли уже 11 стран. Германия пообещала впервые выполнить норматив в текущем году.

Соперник Байдена на предстоящих президентских выборах в США - экс-президент Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании, многократно призывал союзников к увеличению расходов на оборону. В феврале он пригрозил, что в случае нападения со стороны России США не придут на помощь тем союзникам, которые недостаточно тратят на военные нужды. Трамп сказал, что он будет наоборот поощрять Россию делать с такими союзниками все, что она пожелает.

В интервью газете Welt Столтенберг взял Трампа под защиту, заявив, что тот подобными высказываниями не ставит под угрозу безопасность стран НАТО. "Дональд Трамп не критиковал в первую очередь НАТО. Его критика была направлена против тех членов альянса, которые недостаточно инвестируют в НАТО", - пояснил Столтенберг.