Зеленский об ударе ВС РФ по Львову: Будет ощутимый ответ

По словам мэра Львова, речь идет о "самой большой атаке на гражданскую инфраструктуру" города с начала войны.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ночной удар ВС РФ по Львову. "Обязательно будет ответ врагу. Ощутимый", - написал украинский лидер в четверг, 6 июля, в Telegram.

Зеленский выразил соболезнования родным раненых и погибших.

"Самая большая атака на гражданскую инфраструктуру Львова"

Мэр города Андрей Садовый подчеркнул, что речь идет о "самой большой атаке на гражданскую инфраструктуру Львова с начала полномасштабного вторжения". Разрушены более 50 домов, указал он.

По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, на 07.00 мск погибли четыре человека, травмированы - девять, сотрудники ГСЧС спасли семь человек, эвакуировали - 64.

Садовый в свою очередь подтвердил информацию о четырех жертвах. Экстренные службы продолжают работать, окончательное число погибших устанавливается, под завалами могут оставаться люди. Мэр сказал о 13 раненых, находящихся в медицинских учреждениях. "Очень большие разрушения", - добавил он.

Комиссия приняла решение выделить 100 млн гривен на восстановление разрушенных домов.

На месте работают психологи. Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от пострадавших и оказывают необходимую помощь, добавил Игорь Клименко.

Глава Львовской ОВА: Речь идет об атаке ракетами "Калибр"

По данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, во Львове повреждены около 30 домов и более 50 автомобилей. Козицкий заявил о 34 пострадавших. Речь шла об атаке ракетами "Калибр" со стороны Черного моря, отметил глава администрации региона.

Обломок ракеты упал в одном из населенных пунктов Львовской области вблизи здания Народного дома, добавил Козицкий, образовалась воронка, предварительно - без пострадавших.

В результате падения обломков ракеты есть разрушения в частном хозяйстве в одном из сел Золочевского района, по предварительной информации, пострадавших нет, указал глава Львовской ОВА.

ВСУ: Сбили семь ракет из десяти

РФ атаковала Львов крылатыми ракетами "Калибр", подтвердили воздушные силы ВСУ. По их данным, семь ракет из десяти сбиты украинскими ПВО и авиацией. ВС ВСУ назвали удар по гражданской инфраструктуре Львова "террористическим актом" и подчеркнули, что Украине нужны истребители F-16.

Ранее, в ночь на 20 июня, во Львове подтвердили попадание в объект критической инфраструктуры после атаки ВС РФ с использованием беспилотных летательных аппаратов.

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