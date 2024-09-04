  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в УкраинеВыборы в США - 2024Ситуация в Беларуси
КонфликтыУкраина

Ракетный удар РФ по Полтаве: число погибших выросло до 53

Александра Иванова
4 сентября 2024 г.

По данным ГСЧС Украины, число погибших при ракетном ударе РФ по Полтаве возросло до 53 человек, число пострадавших - до 298. В городе - трехдневный траур.

https://p.dw.com/p/4kFql
Спасатели ликивидируют последствия российского ракетного удара по Полтаве, 3 сентября 2024 года
Спасатели ликивидируют последствия российского ракетного удара по Полтаве, 3 сентября 2024 годаФото: Patryk Jaraccz/AFP

Число жертв ракетного удара, нанесенного ВС РФ по украинскому городу Полтаве 3 сентября, возросло до 53 человек, пострадавших - до 298. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в Telegram утром в среду, 4 сентября.

Отмечается, что разбор завалов продолжается. По данным чрезвычайной службы, под ними могут находиться еще до пяти человек.

Ракетный удар Росси по Полтаве

По данным Генпрокуратуры Украины, удар по Полтаве 3 сентября Россия нанесла двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". При этом было частично разрушено шестиэтажное здание Института связи, больница и прилегающие дома.

В связи с этой атакой в Украине было начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны (ст. 110 УК Украины)", сообщили в офисе генпрокурора.

Со своей стороны Минобороны Украины заявило, что "временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных баллистических ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище", передает украинское агентство УНИАН.

В Полтавской области 4 сентября начался трехдневный траур в память о погибших.

Осуждение ЕС удара России по Полтаве

ЕС резко осудил российский ракетный удар по Полтаве. "Это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает решимость России продолжать свою жестокую войну против Украины и ее народа, пытаясь вызвать максимально возможные потери жизней и принести масштабные разрушения, - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. - Мы разделяем горе семей жертв и поддерживаем украинский народ".

С  заявлениями, осуждающими удар РФ по Полтаве, выступили также главы МИД Германии, Великобритании и США.

 

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Трамвай в Харькове, июнь, 2024 года

Харьков. Улицы прифронтового города

Харьков. Улицы прифронтового города

С первых дней масштабного вторжения России в Украину Харьков подвергается обстрелам. Вот каким увидел город в июне 2024 года корреспондент DW (фотогалерея).
Конфликты1 июля 2024 г.10 фото
external

Как в Украине возвращают имена погибшим

Как в Украине возвращают имена погибшим

Тысячи погибших в Украине остаются неопознанными, что усугубляет страдания их близких. Корреспондентка DW посетила Днепр, основной пункт приема жертв с восточной линии фронта, где патологоанатомы и сотрудники судебно-медицинской экспертизы прилагают все усилия, чтобы вернуть погибшим их имена.
Политика3 сентября 2024 г.04:34 мин.
Российский ракетный комплекс с ракетой "Искандер-М"

Берлин, Вашингтон и Лондон осудили российский удар по Полтаве

Берлин, Вашингтон и Лондон осудили российский удар по Полтаве

Министры иностранных дел ФРГ и Великобритании осудили российский удар по Полтаве, приведший к гибели свыше 50 человек. Анналена Бербок заявила, что президент РФ должен быть привлечен к ответственности.
Конфликты3 сентября 2024 г.
Показать еще