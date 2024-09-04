Ракетный удар РФ по Полтаве: число погибших выросло до 53

По данным ГСЧС Украины, число погибших при ракетном ударе РФ по Полтаве возросло до 53 человек, число пострадавших - до 298. В городе - трехдневный траур.

Число жертв ракетного удара, нанесенного ВС РФ по украинскому городу Полтаве 3 сентября, возросло до 53 человек, пострадавших - до 298. Об этом сообщает Государственная служба чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в Telegram утром в среду, 4 сентября.

Отмечается, что разбор завалов продолжается. По данным чрезвычайной службы, под ними могут находиться еще до пяти человек.

Ракетный удар Росси по Полтаве

По данным Генпрокуратуры Украины, удар по Полтаве 3 сентября Россия нанесла двумя баллистическими ракетами "Искандер-М". При этом было частично разрушено шестиэтажное здание Института связи, больница и прилегающие дома.

В связи с этой атакой в Украине было начато досудебное расследование по факту посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность страны (ст. 110 УК Украины)", сообщили в офисе генпрокурора.

Со своей стороны Минобороны Украины заявило, что "временной промежуток между тревогой и прилетом смертельных баллистических ракет был настолько коротким, что застал людей в момент эвакуации в бомбоубежище", передает украинское агентство УНИАН .

В Полтавской области 4 сентября начался трехдневный траур в память о погибших.

Осуждение ЕС удара России по Полтаве

ЕС резко осудил российский ракетный удар по Полтаве. "Это еще одно целенаправленное кровопролитие, которое доказывает решимость России продолжать свою жестокую войну против Украины и ее народа, пытаясь вызвать максимально возможные потери жизней и принести масштабные разрушения, - заявил официальный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Петер Стано. - Мы разделяем горе семей жертв и поддерживаем украинский народ".

С заявлениями, осуждающими удар РФ по Полтаве, выступили также главы МИД Германии, Великобритании и США.